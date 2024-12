CD Projekt Red reagiert auf Fan-Reaktionen nach The Witcher 4-Enthüllung

Wie haben die Fans auf den Enthüllungstrailer von The Witcher 4 reagiert? Nun, es gab eine regelrechte virale Debatte rund um Ciri als Hauptprotagonistin und über ihr Aussehen. CD Projekt Red lieferte die wohl größte Ankündigung bei den The Game Awards 2024. Obwohl Geralt von Riva (in einer Nebenrolle) zurückkehren wird, wird Ciri die Hauptprotagonistin des kommenden Spiels werden. Eigentlich keine große Debatte, wenn man weiß, worum die Geschichte handelt. Doch die Fan-Reaktionen zu The Witcher 4 veranlassten den Entwickler darüber zu sprechen.

Philipp Weber, Narrative Director bei CD Projekt Red und zuständig für The Witcher 4 sagte, dass das Entwicklerteam keine „Dinge plötzlich erfand“, weil sie es so wollten. Wer das Ende (oder die Enden) von The Witcher 3: Wild Hunt kennt oder die fortlaufenden Bücher gelesen hat, kennt sich aus. Alle anderen werden ab jetzt massive Spoiler erhalten! Du wurdest also gewarnt.

Im Gespräch mit Eurogamer zusammen mit Game Director Sebastian Kalemba antwortete Weber darauf, was Serienautor Andrzej Sapkowski über die Wahl von Ciri als Hauptprotagonistin für The Witcher 4 denkt.

„Ich kann Ihnen tatsächlich eine sehr gute Antwort geben, denn es ist die Antwort, die Andrzej Sapkowski normalerweise gibt: Die Antwort steht in den Büchern. In den Büchern nennt Andrzej Sapkowski Ciri mehrmals einen Hexer, und Geralt nennt Ciri in den Büchern auch einen Hexer. Ich denke also, das sagt im Grunde, was Andrzej Sapkowski über das Thema denkt.“

Weber sagte jedoch, es gebe „viele sehr berechtigte Sorgen und Reaktionen“ bezüglich Ciri als Protagonistin. „Denn ich denke, viele davon entspringen der Leidenschaft, und ich denke, viele dieser Fragen sind auch Fragen, die wir uns selbst gestellt haben.“

„Wir sagen also noch einmal, dass wir der Überlieferung, dem Kanon der Bücher von Andrzej Sapkowski und den drei vorherigen Witcher -Spielen verpflichtet sind, und wir möchten das ernst nehmen und das wirklich respektieren. Alle Antworten, die wir in The Witcher 4 geben möchten, entsprechen dieser Einstellung. Wir denken uns nicht plötzlich Dinge aus, nur weil wir wollen. Wir möchten diese Dinge wirklich ernst nehmen.“

Warum Ciri die „perfekte Wahl“ für The Witcher 4 ist?

Ciri ist nicht nur eine Hexerin in Ausbildung, sondern auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit mächtigen magischen Fähigkeiten. Ihre Fähigkeit, zwischen Welten zu reisen, eröffnet spannende Gameplay- und Story-Möglichkeiten, die Geralt nicht bieten konnte. In The Witcher 3: Wild Hunt stand Ciri oft im Mittelpunkt. Sie ist stark, eigenständig und dennoch von inneren Konflikten geprägt. The Witcher 4 könnte ihre Reife als Heldin zeigen und beleuchten, wie sie die Welt um sich herum beeinflusst.

Am Ende von The Witcher 3: Wild Hunt gab es drei mögliche Schicksale für Ciri:

Ciri wird eine Hexerin. Darauf beruft sich anscheinend The Witcher 4. Ciri wird Kaiserin von Nilfgaard. Oder sie stirbt, da Geralt in den entscheidenden Momenten falsche Entscheidungen trifft.

In den Büchern von Andrzej Sapkowskis bleibt Ciris endgültige Schicksal vage. Nach den Ereignissen von „Die Dame vom See“ wird sie durch ein Portal in eine andere Welt geworfen. In The Witcher 4 könnte Ciri zwischen Dimensionen reisen.