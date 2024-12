The Witcher 4: Alles, was du wissen musst!

Bei den The Game Awards 2024 in Los Angeles hat CD PROJEKT RED endlich den ersten Blick auf The Witcher 4 gewährt. Mit einem fast sechsminütigen Cinematic-Trailer, startet eine neue Witcher-Saga – und diesmal mit Ciri in der Hauptrolle. Was erwartet dich in diesem bahnbrechenden Rollenspiel?

Wenn du ein Fan von The Witcher 3: Wild Hunt bist, kennst du Ciri bereits als Adoptivtochter von Geralt von Riva. Jetzt steht sie selbst im Rampenlicht! Der Trailer zeigt, wie Ciri einen Hexer-Auftrag in einem abgeschiedenen Dorf annimmt, das von einem furchterregenden Monster terrorisiert wird. Statt sich nur auf Schwert und Magie zu verlassen, nutzt Ciri neue Werkzeuge wie eine Kette und erweitert ihre magischen Kräfte. Doch das Highlight? Der Kampf gegen die tief sitzenden Vorurteile der Dorfbewohner – eine Erinnerung daran, dass Monster nicht immer nur Bestien sind.

The Witcher 4: Was macht den Trailer so besonders?

Der Trailer selbst wurde in einer speziellen Version der Unreal Engine 5 erstellt und liefert atemberaubende Bilder. Von den realistischen Animationen bis hin zu den Licht- und Schatteneffekten: Der Trailer sieht atemberaubend aus. Und das Beste daran? Diese Technologie bildet auch die Grundlage für das fertige Spiel. Wenn der Trailer ein Vorgeschmack ist, kannst du dich auf eine der immersivsten Open-World-Erfahrungen überhaupt freuen.

Warum gerade Ciri?

Sebastian Kalemba, Game Director von The Witcher 4, erklärt: „Ciri als Protagonistin zu wählen, war eine Entscheidung, die sich für uns einfach richtig angefühlt hat.“ Ihre komplexe Hintergrundgeschichte und ihre einzigartigen Fähigkeiten bieten die perfekte Grundlage für eine neue Saga. Darüber hinaus verspricht das Spiel, tief in die Frage einzutauchen, was es wirklich bedeutet, ein Hexer zu sein.

The Witcher 4 wird als Einzelspieler-Rollenspiel mit einer offenen Welt entwickelt. CD PROJEKT RED hat große Ziele: Es soll das bisher ehrgeizigste und fesselndste Spiel der Reihe werden. Mit der Unreal Engine 5 und neuen NVIDIA-Technologien im Hintergrund können wir uns auf realistische Umgebungen, intensive Charakterinteraktionen und eine dynamische Welt freuen. Die Reise durch die brutale und dunkle Fantasy-Welt wird dich sicherlich von der ersten Minute an fesseln.

The Witcher 4 ist derzeit in Entwicklung und hat noch kein Release-Fenster erhalten. Es

