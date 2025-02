Cyberpunk 2077: Ein Sequel wird immer wahrscheinlicher – Laut Stellenausschreibung

Die ersten Details zur Fortsetzung von Cyberpunk 2077 wurden durch eine Stellenausschreibung von CD Projekt Red bekannt. Das Unternehmen hat bestätigt, dass sie an Cyberpunk 2077 2 arbeiten, jedoch ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Angesichts der geplanten Veröffentlichungstermine und der nächsten Konsolengeneration wird das Spiel wahrscheinlich für die PS6 und die Next-Gen Xbox entwickelt.

Obwohl CDPR ein Team für die Entwicklung der Fortsetzung hat, arbeiten sie auch an anderen Projekten wie The Witcher 4 und einer neuen IP. Daher ist unklar, wie viele Ressourcen aktuell speziell für Cyberpunk 2077 2 eingesetzt werden. Aktuell sucht CD Projekt Red einen Senior Gameplay Animator für das lang erwartete Sequel, wie aus einer Stellenausschreibung auf LinkedIn hervorgeht.

Die Stellenbeschreibung selbst verrät nicht viel, bestätigt jedoch, dass das Spiel – unabhängig vom endgültigen Titel – in der First-Person-Perspektive gespielt werden wird. Dies scheint die offensichtlichste Neuerung zu sein, wenn man bedenkt, dass das erste Spiel aus der Egoperspektive gespielt wurde. CD Projekt Red hat jedoch betont, dass die Entwicklung des Spiels in der Egoperspektive im Vergleich zu früheren Projekten des Studios in der Third-Person-Perspektive schwieriger war.

Mögliche Informationen zu Cyberpunk 2077 Sequel?

Darüber hinaus haben viele Spieler bemängelt, dass das Spiel in der First-Person-Perspektive und nicht in der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Einige fragten sich, ob es zumindest eine Umschaltmöglichkeit zur Third-Person-Perspektive geben würde. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob dies der Fall sein wird, da die Egoperspektive in der Liste erwähnt wird, die Third-Person-Perspektive jedoch nicht.

„Als Senior View Model Animator sind Sie ein wesentlicher Bestandteil des Spieleentwicklungsprozesses und nutzen Ihr Fachwissen, um das immersive Spielerlebnis in der Egoperspektive zu verbessern“, heißt es in der Stellenausschreibung. „Mit der Weiterentwicklung des Projekts werden auch Ihre Aufgaben wachsen, sodass Sie die Möglichkeit haben, sich ständig weiterzuentwickeln und anzupassen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Gameplay und Animation haben, ist dies Ihre Chance, das nächste Cyberpunk-Spiel maßgeblich zu beeinflussen“, lautet die Stellenausschreibung.

Obwohl dies nicht das überraschendste Detail zu Cyberpunk 2077 2 ist, ist es doch eine bestätigte Information, auf die sich Fans freuen können.

