Ein kleines Gaming-Festival

Xbox Game Pass im März 2026: Cyberpunk 2077, Silksong & F1 25

Der Xbox Game Pass im März bringt Cyberpunk 2077, Hollow Knight: Silksong, F1 25 und mehr. Alle Highlights im Überblick.

Artikel von Markus +

Ob du durch Night City streifen, mittelalterliche Intrigen erleben oder auf der Rennstrecke Vollgas geben willst: Microsoft packt in der ersten Monatshälfte ordentlich aus.  Eines der größten Highlights ist ohne Zweifel Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED. Night City kehrt damit in den Game Pass zurück, inklusive all der Verbesserungen, die das Spiel seit seinem holprigen Launch erhalten hat. Heute gilt es als eines der atmosphärisch dichtesten Rollenspiele die wir kennen.

Ebenfalls neu dabei: Kingdom Come: Deliverance II. Das tschechische Studio Warhorse setzt erneut auf kompromisslosen Realismus. Wer schon im ersten Teil gelernt hat, dass selbst ein einfaches Schwerttraining zur Geduldsprobe werden kann, weiß: Hier wartet kein typisches Action-RPG. Für Motorsport-Fans rollt EA Sports F1 25 an den Start. Codemasters liefert realistische Strecken, präzise Fahrphysik und den gewohnten Karriere-Modus. Gerade im Game Pass ist das ein starkes Paket.

Xbox Game Pass im März 2026: Indies und Geheimtipps

Mit Planet of Lana II: Children of the Leaf kommt die poetische Fortsetzung des schwedischen Studios Wishfully. Der Vorgänger begeisterte durch sein ruhiges Storytelling und die handgemalte Optik. Und dann wäre da noch ein Name, auf den Fans seit Jahren warteten: Hollow Knight: Silksong. Sollte der Release wie angekündigt erfolgen, wäre das einer der meistdiskutierten Indie-Starts der letzten Jahre.

Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Datum Spiel Plattformen
Ab sofort Final Fantasy III Cloud, Xbox Series, PC
Ab sofort Kingdom Come: Deliverance II Cloud, Xbox Series, PC
4. März to a T Cloud, Xbox Series, PC
4. März EA Sports F1 25 Cloud, Xbox Series, PC
5. März Planet of Lana II Cloud, Xbox Series, Handheld, PC
10. März Construction Simulator Cloud, Konsole, PC
10. März Cyberpunk 2077 Cloud, Konsole
12. März Hollow Knight: Silksong Cloud, Konsole, Handheld, PC
17. März DreamWorks Gabby’s Dollhouse Cloud, Xbox Series, PC
Kingdom Come: Deliverance 2 fordert dich von Beginn an. Wenn du ein Mittelalter-Rollenspiel gesucht hast, dass dich tagelang einnimmt, dann ist es dieses Spiel! - Bild: Warhorse Studios, Deep Silver

Warzone-Update & In-Game-Boni

Zusätzlich startet am 13. März „Black Ops Royale“ für Call of Duty: Warzone. Ein Modus ohne Startausrüstung und ohne Kaufstationen. Nur du, deine Reaktionen und das, was du auf der Karte findest. Game-Pass-Mitglieder erhalten außerdem ein exklusives In-Game-Bundle für Call of Duty, inklusive Operator-Skin, Waffenbauplänen und XP-Boost.

Diese Spiele verlassen den Service

Am 15. März verschwinden unter anderem:

  • F1 23
  • Enter the Gungeon
  • Lightyear Frontier

Wer sie behalten möchte, bekommt wie gewohnt bis zu 20 Prozent Rabatt.

Zur Monatsmitte wird Microsoft die Xbox Game Pass-Titel aus dem März 2026 erweitern und wir diesen Artikel.

