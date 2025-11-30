CD Projekt RED bestätigt: The Witcher 4 bis 6 erscheinen weiterhin innerhalb von sechs Jahren

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein ambitioniertes Versprechen bleibt bestehen: CD Projekt RED will die neue Witcher-Trilogie weiterhin in nur sechs Jahren veröffentlichen. Also werden The Witcher 4, 5 und 6 alle vor ihren Release 2032 erscheinen.

The Witcher 4 befindet sich seit letztem Jahr in der Vollproduktion. Trotzdem erscheint der Titel frühestens 2027. Das war zu erwarten, denn das Spiel bildet den Auftakt zu einer komplett neuen Trilogie. Doch schon bei der Ankündigung versprach der polnische Entwickler, dass alle drei Teile in einem Zeitraum von sechs Jahren erscheinen sollen. Jetzt hat das Studio dieses Ziel noch einmal bekräftigt.

The Witcher 4-6: Unreal Engine 5 soll die Entwicklung drastisch beschleunigen

Co-CEO Michał Nowakowski erklärte auf einer Investorenkonferenz, dass das Team die Unreal Engine 5 inzwischen seit fast vier Jahren nutzt. Dadurch habe man enorme Fortschritte erzielt. Schon auf dem Tech-Demo-Reveal beim Unreal Fest war zu sehen, wie weit die Engine auf große Open-World-Spiele zugeschnitten wurde.

Das Studio sei „sehr glücklich“ mit dem aktuellen Stand. Man habe viel gelernt und könne nun deutlich effizienter arbeiten. Deshalb sollen The Witcher 5 und The Witcher 6 spürbar schneller entstehen als Teil 4. Eine „kürzere und besser vorhersehbare Kadenz“ sei das Ziel.

Nowakowski betont, dass der ursprüngliche Plan unverändert bleibt:

Die komplette Trilogie soll innerhalb von sechs Jahren erscheinen.

Das bedeutet kürzere Abstände zwischen The Witcher 4 und 5 sowie zwischen 5 und 6.

Das sind Versprechen die wir eigentlich nicht mehr gewohnt sind.

Entwicklung von The Witcher 4 läuft stabil, aber ohne neue Einblicke

Derzeit arbeiten etwa 450 Entwickler an The Witcher 4. Das Projekt sei im Zeitplan, auch wenn man vorerst keine neuen Szenen oder Infos zeigen werde. Bei den Game Awards wird der Titel also nicht auftauchen. Die mysteriöse Statue, die derzeit im Umlauf ist, hat also NICHTS mit The Witcher 4 zu tun.

Inhaltlich hält sich CD Projekt RED zurück. Vieles deutet aber darauf hin, dass Ciri die Hauptfigur des neuen Abenteuers wird. Auch Elemente aus „Crossroads of Ravens“, dem kommenden Prequel-Roman von Andrzej Sapkowski, könnten eine Rolle spielen. Rollenspiel-Freunde müssen also weiter warten. Doch die Richtung ist klar: Ein technisch moderner, langfristig geplanter Neuanfang für das Witcher-Universum und ein Studio, das gelernt hat, seine Tools besser zu nutzen.

The Witcher 4 erscheint voraussichtlich 2027 für PS5, Xbox Series und PC. Womöglich auch schon für die nächste Konsolen-Generation (PS6 und nächste Xbox).

