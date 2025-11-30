Rätsel um mysteriöse Wüsten-Statue: Große Enthüllung bei den „The Game Awards“?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Hype rund um die Game Awards 2025 wächst täglich. Die Show gilt längst nicht mehr nur als Preisverleihung, sondern als Bühne für weltweite Premieren. Im vergangenen Jahr wurden dort Blockbuster wie The Witcher 4 und Elden Ring: Nightreign enthüllt. Kein Wunder, dass viele Spieler auch 2025 auf eine große Überraschung hoffen. Besonders ein Name taucht ständig auf: Half-Life 3. Die Erwartungshaltung ist enorm. Immerhin wird es mysteriös.

Jetzt gießt Geoff Keighley selbst Öl ins Feuer. Der Moderator und Organisator der Show veröffentlichte ein rätselhaftes Foto, das sofort Spekulationen auslöste. Es zeigt eine gigantische Statue in der Wüste von New Mexico. Die Skulptur zeigt verschlungene, dämonische Körper. In der Mitte schimmert ein Portal, das wirkt, als führe es direkt in die Unterwelt. Weiter oben krallt sich eine Kreatur mit Tentakeln entlang der Felsform, als wäre sie aus Lovecrafts Albträumen entsprungen. Seitdem versucht die Community fieberhaft, das Rätsel zu entschlüsseln.

Alles würde zu Half-Life passen. New Mexico, der Standort von Black Mesa. Dämonen als Aliens aus Xen? Ein Portal nach Xen? Eine Kreatur mit Tentakeln? Die haben wir in Half-Life bereits besiegt.

Half-Life 3 oder… Diablo, God of War oder ein neues Housemarque-Spiel?

Viele Fans glauben an einen klaren Hinweis: Diablo. Die dunkle Ästhetik, die verzerrten Dämonen und das höllenartige Portal erinnern stark an die Blizzard-Reihe. Es wäre nicht das erste Mal, dass Blizzard eine Erweiterung auf großer Bühne ankündigt. Daher fragen sich viele, ob eine neue Diablo-4-Expansion während der Game Awards vorgestellt wird oder ob vielleicht ein komplett neues Projekt im Diablo-Universum entsteht.

Andere halten Saros für wahrscheinlicher. Das neue Sci-Fi-Horror-Projekt von Housemarque erscheint im März 2026. Auch optisch passt die mystische, bedrohliche Statue zu dem, was über Saros bekannt ist. Eine größere Enthüllung bei den Game Awards wäre zeitlich perfekt.

Daneben kursieren Theorien über God of War. Der nächste Teil der Reihe soll angeblich nach Ägypten führen. Auf der Statue sind gut erkennbare Krokodile zu sehen, was sofort Assoziationen zu mythologischen Gottheiten weckt. Manche Fans hoffen deshalb, dass ein erster Teaser zu Kratos’ neuem Abenteuer bevorsteht.

Weitere Spekulationen drehen sich um Doom, Tomb Raider oder sogar The Elder Scrolls. Die Community wirft praktisch jeden bekannten Titel in den Ring. Aus reiner Hoffnung, aus Spaß oder weil die Symbolik der Statue Platz für viele Interpretationen lässt.

Was verrät der Standort? Und plant Keighley eine Mega-Show?

Ob die Statue wirklich Teil einer Marketingkampagne ist, bleibt unklar. Keighley schweigt. Doch die Erfahrung zeigt: Er teilt nichts ohne Grund. Möglich ist ein großer Reveal, ein langer Trailer oder sogar ein völlig neues Franchise.

Sicher ist nur eines: Die Community ist hellwach. Und die Game Awards 2025 dürften erneut einer der spannendsten Abende des Jahres werden. In Europa müssen wir lange aufbleiben. Bei uns startet die Show am 12. Dezember 2025 um 02:00 Uhr morgens. In Kalifornien, genauer gesagt im Peacock Theater in Los Angeles startet die Show live um 17:00 Uhr Ortszeit am 11. Dezember.

