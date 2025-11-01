Atlus spricht endlich über Persona 6: Das ist jetzt bekannt

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Atlus hat nach mehr als vier Jahren erstmals wieder direkt auf Persona 6 Bezug genommen. Keine große Ankündigung, kein Trailer, sondern ein unscheinbarer Hinweis in einer aktuellen Umfrage. Trotzdem reicht dieser kleine Vermerk aus, um die Persona-Community erneut in Aufregung zu versetzen.

Erstmals tauchte Persona 6 im Juli 2021 auf, als Atlus auf der japanischen Jobplattform Green neue Stellen ausschreiben ließ. In den Anzeigen sprach Executive Producer Naoto Hiraoka davon, dass das Team mit dem nächsten Hauptteil das Ziel habe, Persona 5 zu übertreffen. Sein eigener Zusatz klang damals bereits ernüchternd: Persona 5 zu übertreffen werde mit dem aktuellen Team schwierig. Ob das Projekt zu diesem Zeitpunkt bereits in Vorproduktion war, blieb offen.

Jetzt, mehr als vier Jahre später, rückt Persona 6 erneut in den Fokus. Der neue Hinweis stammt aus einer Umfrage, die an Käufer der Switch 2-Version von Persona 3 Reload verschickt wurde. Eine Frage darin dürfte für Fans besonders wichtig sein. Frage 29 bittet die Teilnehmer, anzugeben, auf welche Persona-Titel sie sich in Zukunft freuen. Zur Auswahl stehen unter anderem Persona 6, Persona 4 Revival sowie modernisierte Umsetzungen von Persona 1 und Persona 2.

Hinweis auf Persona 6 entdeckt: Was bedeutet das?

Wichtig ist die Formulierung. Die Frage nutzt den japanischen Ausdruck kitai suru koto, der sich auf Erwartungen oder Wünsche bezieht. Das heißt klar: Hier wird nicht bestätigt, dass diese Spiele erscheinen. Die Fans sollen lediglich ankreuzen, welche Titel sie sich wünschen. Persona 4 Revival ist bereits offiziell angekündigt. Persona 6 existiert ebenfalls. Unsicher bleiben also vor allem mögliche Remakes oder Remasters von Persona 1 und Persona 2.

Die nächste passende Bühne für eine offizielle Enthüllung wäre der Dezember 2025, genauer gesagt die Game Awards. Atlus könnte allerdings auch ein eigenes Format wählen. Das wäre nicht neu, denn Persona 5 wurde seinerzeit ebenfalls nicht auf einer großen Messe enthüllt, sondern in einem eigenen Livestream auf Niconico.

Aktuell spricht vieles dafür, dass Persona 6 direkt auf mehreren Plattformen erscheint. Atlus und Sega fahren seit Jahren klar Multi-Plattform. Zwar landeten Persona 3 Reload und Persona 4 Revival direkt im Game Pass, aber es ist unwahrscheinlich, dass Sega ein neues Hauptspiel wieder in ein Abo drückt, außer Microsoft würde deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.

Bis zur offiziellen Enthüllung heißt es weiter warten. Aber: Das Schweigen ist gebrochen und das allein ist nach all den Jahren ein Signal.

