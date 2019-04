Share on Facebook

Das japanische Rollenspiel Persona 5 wurde im September 2016 für die PlayStation 3 und PlayStation 4 in Japan erstmals veröffentlicht. Die amerikanische/europäische Version erschien etwas später im April 2017 für PlayStation 4. Nun meldet sich der Publisher über einen Meilenstein, der gelungen ist.

So konnte sich das JRPG seit seinem Bestehen rund 2,4 Millionen Mal weltweit verkaufen. Natürlich wird der asiatische Markt ein großes Stück dieses Kuchens haben, aber Atlus USA zeigt sich zufrieden.

‚Derzeit macht Persona 5 weltweit einen Umsatz von mehr als 2,4 Millionen. Seit seiner Einführung haben wir viele Spielpreise gewonnen und viel Feedback von Fans erhalten. Die Resonanz war sehr enthusiastisch “, sagte Hiraoka gegenüber GNN Gamer (via PSLS).

Atlus arbeitet derzeit an einem neuen Eintrag in der Serie, der als Persona 5: The Royal bekannt ist. Eine PS4-Version scheint sicher, ob sich Xbox-Boss Phil Spencer auch für eine Xbox One-Version durchsetzen konnte? Angeblich kommt sogar eine Nintendo Switch-Version, wie dieser Leak beweist.