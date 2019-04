Anscheinend wird es schon zur Tradition, dass Phil Spencer (Xbox-Chef) pünktlich vor der E3 ins Land der aufgeheneden Sonne reist, um neue Games mitzubringen.

Auch in diesen Jahr bricht der Xbox-Chef auf um mit weiteren Studios und Publishern ins Gespräch zu kommen. Immerhin konnten Bandai Namco und Capcom schon ins Boot geholt werden für Titel wie NieR Automata.

Spencer scheint jedoch noch nicht mit seiner Arbeit fertig zu sein. Ähnlich wie im letzten Jahr bereist er Japan und Südkorea und wird im Vorfeld der E3 mit Entwicklern sprechen. Das bedeutet für uns, dass wir sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder eine Reihe wichtiger japanischer Spieleankündigungen für Xbox One sehen werden. Letztes Jahr waren das u.a. Devl May Cry 5, Sekiro: Shadows Die Twice und Jump Force.

Welche Titel wünscht ihr euch für die Microsoft-Konsole, die bisher nicht erschienen sind?