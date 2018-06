Nach einem Leak heute Abend kündigte Square Enix während der Xbox-Pressekonferenz der E3 NieR: Automata Become as Gods Edition für die Xbox One an.

Wie wir heute gehört haben, wird das Spiel 49,99 $ kosten, einschließlich folgenden Inhalten:

Dem Basic Nier: Automate Spiel

Das 3C3C1D119440927 Erweiterung DLC

Grimoire Weiss Pod

Retro Red Pod Skin

Retro Grey Pod Skin

Cardboard Pod Skin

The Machine Lifeform Mask Accessory

Allerdings wird es kein Retail Release geben, heißt ihr müsst es euch bedauerlicherweise Digital kaufen.

Wer solange nicht warten kann, Nier: Automata ist bereits für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden.