Die Rückkehr nach Inaba – Persona 4 Revival offiziell angekündigt

ATLUS hat im Rahmen des Summer Game Fest 2025 offiziell Persona 4 Revival angekündigt – ein vollständiges Remake des vielfach gefeierten JRPGs Persona 4 Golden. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC (Steam, Microsoft Store) und wird zum Release direkt im Xbox Game Pass enthalten sein. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde zwar noch nicht genannt, doch der erste Trailer liefert bereits beeindruckende Einblicke in die überarbeitete Grafik und vertraute Atmosphäre.

Mord, Freundschaft und das Erwachen der Persona-Kräfte

Spieler übernehmen erneut die Rolle eines Austauschschülers, der ein Jahr im verschlafenen Städtchen Inaba verbringt. Doch die Idylle trügt: Eine mysteriöse Mordserie und ein rätselhafter TV-Kanal sorgen für Unruhe. Es dauert nicht lange, bis sich eine Tür zu einer anderen Welt öffnet – und mit ihr auch die Möglichkeit, tief in das eigene Unterbewusstsein und die dunklen Seiten der menschlichen Seele zu blicken.

Gemeinsam mit neu gewonnenen Freunden formt man eine Einheit, stellt sich gefährlichen Schattenwesen und kämpft darum, die Wahrheit hinter den übernatürlichen Geschehnissen ans Licht zu bringen. Die Neuauflage verspricht dabei nicht nur grafische Verbesserungen, sondern könnte auch inhaltlich neue Überraschungen bereithalten.

Ein Herzensprojekt für ATLUS – und Hoffnung für die Zukunft

Kazuhisa Wada, Direktor bei P-STUDIO, äußerte sich ebenfalls zur Ankündigung: „Persona 4 ist ein ganz besonderes Spiel für uns – es hat zahlreiche Ableger hervorgebracht und ist tief mit unserer Studiogeschichte verbunden. Wir arbeiten mit viel Leidenschaft daran, etwas zu erschaffen, das sowohl Veteranen als auch neue Fans begeistern wird.“

Darüber hinaus deutete Wada an, dass man bereits an weiteren Projekten innerhalb des Persona-Universums arbeitet. Gute Nachrichten also für alle, die bereits sehnsüchtig auf neue Inhalte aus der Kultreihe warten. Vielleicht arbeitet er sogar an Persona 6 mit, auf welches Fans immer noch sehnsüchtig warten. Doch dank den Remakes, darunter auch Persona 5 Royal und Persona 3 Reload, lässt sich die Wartezeit bis zum neuen Teil der Hauptreihe gut überbrücken.