Ankündigung von Persona 4 Remake könnte bevorstehen

Fans haben eine Domain entdeckt, die auf die baldige Enthüllung eines Persona 4 Remakes hindeuten könnte. Am 20. März wurde in Japan nämlich “P4re.jp” registriert. Die Abkürzung könnte für “Persona 4 Reload” stehen – denn vor der Enthüllung des letzten Remakes entdeckten Fans ebenfalls die dazugehörige Website unter der Domain “P3re.jp”. Am Ostermontag soll indes “P4re.jp” ein internes Update bekommen haben, heißt es in einem Post auf X.

Wie realistisch ist die Ankündigung von Persona 4 Reload? Die alten Fassungen von Persona 3 und Persona 4 sind eigentlich bereits auf modernen Plattformen per Download erhältlich. Persona 3 Reload hat dem dritten Ableger des Highschool-Rollenspiels allerdings eine grafische Frischzellenkur und kleinere Annehmlichkeiten beim Gameplay spendiert. Das dürfte sich ausgezahlt haben: Persona 3 Reload legte im Vorjahr den bisher besten Verkaufsstart der Reihe hin und verkaufte sich innerhalb weniger Tage über eine Millionen Mal.

https://t.co/f7QKo2AEQG domain just got updated again. Reveal is going to be soon pic.twitter.com/T5VwY7HENQ — Soni (@Msoni187) April 21, 2025

Das ist der Status beim Persona-Franchise

Das JRPG-Studio Atlus feierte kürzlich viele Erfolge. Ähnlich eingeschlagen wie Persona 3 Reload hat der Kritikerliebling Metaphor ReFantazio (via Forbes), der das Spielprinzip auf ein Fantasy-Setting umgemünzt hat. Auch der fünfte Ableger von Shin Megami Tensei, das postapokalyptische JRPG, dem Persona einst als Spin-off entsprungen ist, ist inzwischen ein Millionen-Seller (via Gematsu). Lange waren die rundenbasierten Japano-Rollenspiele ein Nischenthema, bis Persona 5 auf PS4 das gesamte Franchise massentauglich machte.

Sollte Atlus tatsächlich Persona 4 Reload in Planung haben, könnte das Update unter “P4re.jp” auf eine baldige Enthüllung hindeuten. Die Neufassung des Vorgängers wurde offiziell während der Xbox Games Showcase im Sommer 2023 angekündigt. Eine Ankündigung des nächsten Remakes könnte also wieder im Zeitraum des Summer Game Fests stattfinden.

Rund um Persona 6 herrscht wiederum Funkstille – und das obwohl Persona 5 bereits 2016 in Japan erschienen ist. Atlus ist allerdings für lange Wartezeiten bekannt. Nach der Veröffentlichung der ersten Variante von Persona 4 auf Playstation 2 dauerte es satte neun Jahre bis zum Nachfolger. Auch zwischen Shin Megami Tensei IV und dem fünften Teil lagen acht Jahre und Metaphor wurde ursprünglich schon 2016 als Project Re:Fantasy angekündigt.