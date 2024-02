Persona 3 Reload ist ein riesen Erfolg für Atlus

Persona 3 Reload hat bereits die Marke von 1 Million verkaufter Exemplare überschritten. Damit ist der Titel das am schnellsten verkaufte Spiel von Atlus aller Zeiten. Das Remake des dritten Teils der beliebten RPG-Serie wurde am 2. Februar für PC und die letzten beiden Generationen der Xbox- und PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Persona 3 Reload erhielt sofort immensen Beifall der Kritiker, wobei zahllose Fans und Kritiker gleichermaßen die Treue zum Original in Kombination mit Verbesserungen der Lebensqualität lobten, wie z. B. die Möglichkeit, die Zeit zurückzuspulen, ohne das Spiel zu speichern.

Der frühe kommerzielle Schwung des Rollenspiels hat es somit geschafft, mit seiner wunderbaren Kritik übereinzustimmen, was Atlus gerade bestätigt hat. Auf Twitter teilte die Sega-Tochter am 8. Februar die Ergebnisse der Veröffentlichungswoche des Spiels mit und enthüllte, dass Persona 3 Reload nach nur sechs Tagen weltweit 1 Million Verkäufe erreichte. Die Geschwindigkeit, mit der das RPG diesen Meilenstein erreicht hat, macht es zum am schnellsten verkauften Atlus-Spiel aller Zeiten. Obwohl das Studio keine Aufschlüsselung der Leistung des Titels nach Plattformen anbot, deuten die Daten von Valve darauf hin, dass Steam einen großen Anteil an der frühen Adoptionsrate des Spiels hat.

Ein weiterer Faktor, der zweifellos zu diesem großen historischen Erfolg beigetragen hat, ist die Tatsache, dass Persona 3 Reload der erste neue Teil der Serie ist, der gleichzeitig auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurde und auf allen modernen und aktuellen Spielsystemen außer der Nintendo Switch erscheint. Und obwohl das Etikett “neu” mit der Bestimmung einhergeht, dass es sich bei dem Spiel nur um ein Remake und nicht um eine komplett neue Erfahrung handelt, macht das seine Fähigkeit, ein so großes Publikum zum vollen Preis von 70 Euro anzuziehen, nur umso beeindruckender.

Persona 3 Reload sold 1,000,000 copies worldwide within its first week, becoming the fastest selling game in ATLUS history! 🎉

A huge thank you to our community for your incredible support! We look forward to breaking more records with you. 💙 pic.twitter.com/C2abDAwCDs

— Official ATLUS West (@Atlus_West) February 8, 2024