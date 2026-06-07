ATLUS bringt Persona 4 Revival im Februar 2027

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

ATLUS hat den Veröffentlichungstermin für Persona 4 Revival bekannt gegeben. Das Rollenspiel erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und Microsoft Store. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Zusätzlich wird der Titel direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Mit Persona 4 Revival kehrt eines der meistgeschätzten JRPGs in modernisierter Form zurück. Das Spiel verbindet klassische Ermittlungsarbeit rund um eine Mordserie mit übernatürlichen Elementen und einer ausgeprägten Coming-of-Age-Erzählung.

Im Zentrum der Handlung steht die ländliche Kleinstadt Inaba, deren ruhiger Alltag durch eine Serie mysteriöser Morde erschüttert wird. Opfer werden unter ungewöhnlichen Umständen aufgefunden, während gleichzeitig ein hartnäckiges Gerücht die Runde macht. Ein Fernsehsender soll nur in regnerischen Nächten erscheinen und angeblich das Seelenleben der Menschen widerspiegeln.

Werbung

Diese Ereignisse führen zu einer Untersuchung, die schnell über das Offensichtliche hinausgeht. Hinter dem Bildschirm öffnet sich eine weitere Realität, in der die Spieler mit der Manifestation innerer Kräfte konfrontiert werden, den sogenannten Personas.

Alltag, Beziehungen und Selbstfindung

Abseits der Ermittlungen spielt der Alltag eine zentrale Rolle. Spieler leben ein komplettes Schuljahr in Inaba, besuchen die Yasogami High School und gestalten ihren Tagesablauf frei. Unterricht, Nebenjobs, Clubs und soziale Kontakte bestimmen den Rhythmus.

Das System der Social Links bleibt ein Kernbestandteil. Beziehungen zu Mitschülern und Bewohnern der Stadt wirken sich direkt auf die Entwicklung der Charaktere und ihre Fähigkeiten im Kampf aus. Jede Entscheidung im Alltag beeinflusst damit den Fortschritt im übernatürlichen Konflikt.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Kämpfe mit Personas und Schatten

Die Auseinandersetzungen finden rundenbasiert in einer parallelen Welt statt. Gegner, sogenannte Schatten, besitzen unterschiedliche Schwächen, die gezielt ausgenutzt werden müssen. Durch das gezielte Kombinieren von Fähigkeiten und Elementen lassen sich taktische Vorteile erzeugen, die den Verlauf eines Kampfes entscheidend verändern.

Die titelgebenden Personas dienen dabei als zentrale Mechanik. Sie repräsentieren innere Persönlichkeitsanteile und bestimmen Kampfstil sowie individuelle Stärke der Charaktere.

Persona 4 Revival: Moderne Umsetzung eines Klassikers

Persona 4 Revival überträgt das ursprüngliche Spielkonzept in eine technisch überarbeitete Fassung. Die ländliche Umgebung von Inaba wurde visuell modernisiert, bleibt aber in ihrer Stimmung erhalten. Alltägliche Szenen wie Sonnenuntergänge am Fluss oder regnerische Straßen gehören weiterhin zum festen Bestandteil der Atmosphäre.

Werbung

Damit verbindet das Remake klassische JRPG-Strukturen mit einer zeitgemäßen Präsentation und einem stark charakterzentrierten Storytelling.

Es wurde zudem auch endlich Persona 6 angekündigt, auch wenn erstmal mit nur wenig Informationen.