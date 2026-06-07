Persona 6 offiziell angekündigt: ATLUS enthüllt neuen Teil der Kult-RPG-Reihe

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

ATLUS hat Persona 6 offiziell für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und Microsoft Store angekündigt. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt. Damit geht eine der einflussreichsten JRPG-Reihen der letzten Jahrzehnte in die nächste Runde und setzt ihre Erfolgsgeschichte fort.

Die Persona-Reihe zählt weltweit über 30 Millionen verkaufte Exemplare und hat das narrative Design moderner Rollenspiele entscheidend geprägt. Mit Persona 6 folgt nun der nächste große Schritt innerhalb der Serie, der sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans ansprechen soll.

Persona 6 bleibt dem Kern der Reihe treu und kombiniert alltägliches Leben mit übernatürlichen Konflikten. Im Mittelpunkt steht erneut ein Wechselspiel aus normalem Alltag und einer verborgenen, gefährlichen Realität, die sich hinter der scheinbar gewöhnlichen Welt verbirgt.

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Die Geschichte spielt in einem völlig neuen Szenario mit einer frischen Besetzung an Charakteren. ATLUS betont, dass die neue Handlung in sich abgeschlossen ist und keine Vorkenntnisse aus vorherigen Teilen voraussetzt.

Entfessle deine Persona und forme Beziehungen

Ein zentrales Element von Persona 6 bleibt die sogenannte Persona-Mechanik. Dabei handelt es sich um Manifestationen des inneren Selbst, die im Kampf eingesetzt werden können. Spieler entdecken im Verlauf der Geschichte weitere Charaktere, die über ähnliche Kräfte verfügen.

Ein wichtiger Bestandteil des Gameplays bleibt das Beziehungssystem. Jede Verbindung, die der Spieler zu anderen Figuren aufbaut, wirkt sich direkt auf seine Stärke im Spiel aus. So werden soziale Interaktionen zu einem integralen Bestandteil der Charakterentwicklung und des Kampfsystems.

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Persona 6: Alltag und Geheimnisse im modernen Japan

Wie in den Vorgängern spielt auch das alltägliche Leben eine zentrale Rolle. Spieler erleben den Rhythmus des Schul- oder Alltagslebens, knüpfen Freundschaften, gehen Beziehungen ein und gestalten ihren Tagesablauf frei.

Doch hinter dieser vertrauten Oberfläche verbirgt sich eine zweite Realität. Gerüchte, urbane Legenden und mysteriöse Ereignisse deuten auf eine dunkle Wahrheit hin, die nur eine kleine Gruppe von Auserwählten bekämpfen kann. Diese Dualität zwischen Normalität und Übernatürlichem bleibt eines der wichtigsten Merkmale der Serie.

Einsteigerfreundlich und eigenständige Geschichte

ATLUS hebt hervor, dass jeder nummerierte Teil der Persona-Reihe eine eigenständige Geschichte erzählt. Vorkenntnisse aus früheren Spielen sind daher nicht notwendig.

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Die Serie begann ursprünglich 1996 mit Revelations: Persona als Spin-off von Shin Megami Tensei. Seitdem hat sie sich zu einem der wichtigsten Marken im RPG-Genre entwickelt und weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut.

Mit Persona 6 soll diese Entwicklung nun fortgesetzt werden. Das Spiel richtet sich sowohl an neue Spieler, die erstmals in die Reihe einsteigen, als auch an erfahrene Fans, die ein neues, komplexes Mysterium erwarten.