Persona 4 kehrt zurück: Neuer Trailer zeigt den Helden des Remakes

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

ATLUS hat einen neuen Trailer zu Persona 4 Revival veröffentlicht. Dieses Mal steht der Protagonist des kommenden Remakes im Mittelpunkt. Das Video gewährt einen weiteren Einblick in die Geschichte und erinnert daran, welche Rolle der Hauptcharakter bei den mysteriösen Ereignissen in der Kleinstadt Inaba spielt.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Microsoft Store. Außerdem wird das Rollenspiel direkt zum Release über den Game Pass verfügbar sein.

Laut der offiziellen Charakterbeschreibung handelt es sich beim Protagonisten um einen Schüler im zweiten Jahr der Highschool. Aufgrund unglücklicher familiärer Umstände zieht er zu seinem Onkel in die ländliche Stadt Inaba, wo er fortan die Yasogami High School besucht.

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Was zunächst wie ein gewöhnlicher Neuanfang wirkt, entwickelt sich jedoch schnell zu einem außergewöhnlichen Abenteuer. Eine mysteriöse Mordserie erschüttert die ansonsten ruhige Kleinstadt und führt den Protagonisten gemeinsam mit seinen neuen Freunden auf die Spur übernatürlicher Ereignisse.

In der englischen Version wird der Hauptcharakter von Nazeeh Tarsha gesprochen, während Daisuke Namikawa erneut die japanische Synchronisation übernimmt.

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Zwischen Schulalltag und Mordermittlungen

Wie bereits das Original verbindet auch Persona 4 Revival den Alltag eines Highschool-Schülers mit einer übernatürlichen Geschichte.

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Neben Unterricht, Clubaktivitäten, Nebenjobs und möglichen Romanzen verbringen Spieler ihre Zeit damit, Freundschaften aufzubauen und Beziehungen zu den Bewohnern von Inaba zu vertiefen. Gleichzeitig gilt es, eine rätselhafte Mordserie aufzuklären, die die Stadt in Angst versetzt.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht außerdem der geheimnisvolle Mitternachtskanal. Einer Legende zufolge erscheint dort an regnerischen Abenden der eigene Seelenverwandte, wenn man in einen ausgeschalteten Fernseher blickt. Die Nachforschungen führen schließlich in eine andere Welt, in der der Protagonist seine Persona erweckt und sich den verborgenen Gefahren stellen muss.

Strategische Kämpfe mit den Personas

Auch das bekannte Kampfsystem kehrt zurück. In rundenbasierten Gefechten treten Spieler gegen sogenannte Schatten an, die in der fremden Welt lauern.

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Durch das Ausnutzen von Elementarschwächen können Gegner ins Straucheln gebracht werden. Anschließend lassen sich gemeinsam mit dem Team mächtige All Out Attacks ausführen. Zusätzlich sammeln und kombinieren Spieler verschiedene Personas, um ihren eigenen Kampfstil zu entwickeln und neue Fähigkeiten freizuschalten.

Inaba erstrahlt in neuer Grafik

Neben den spielerischen Elementen wurde auch die grafische Präsentation umfassend überarbeitet. Die bekannten Schauplätze von Inaba wurden modernisiert und sollen den nostalgischen Charme des Originals bewahren.

Von sonnigen Flussufern bis zu regennassen Straßen erwacht die Kleinstadt in zeitgemäßer Grafik zu neuem Leben. Gleichzeitig bleibt das Social Link System ein zentraler Bestandteil des Spiels. Durch enge Beziehungen zu den Bewohnern entwickeln sich nicht nur neue Geschichten, sondern auch die Fähigkeiten des Protagonisten.

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Mit dem neuen Charakter Trailer setzt ATLUS die Vorstellung der Hauptfiguren von Persona 4 Revival fort und liefert einen weiteren Vorgeschmack auf das Remake des beliebten Rollenspiels.

Bis zur Veröffentlichung am 18. Februar 2027 dürfte das Studio nach und nach weitere Charaktere präsentieren und zusätzliche Einblicke in die überarbeitete Version des Klassikers geben.