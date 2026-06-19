Persona 4 Revival zeigt neue Details zu Story, Gameplay und Sprecherbesetzung

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

ATLUS hat eine neue, rund 22 Minuten lange „Persona 4 Revival Broadcast“-Präsentation veröffentlicht und damit einen umfangreichen Blick auf das kommende Remake von Persona 4 gewährt. Die Sendung beleuchtet zentrale Elemente des Spiels, darunter die Handlung, das Kampfsystem, die Charaktere und weitere Neuerungen, die Fans beim erneuten Besuch der Kleinstadt Inaba erwarten.

Gleichzeitig bestätigte ATLUS weitere Informationen zur englischen Synchronbesetzung. Während die japanischen Sprecher aus früheren Versionen des Rollenspielklassikers zurückkehren, setzt das Remake bei der englischen Vertonung vollständig auf neue Stimmen.

Mit Persona 4 Revival kehrt eines der beliebtesten JRPGs der vergangenen Jahrzehnte in modernisierter Form zurück. Die Neuauflage erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Microsoft Store. Darüber hinaus wird das Spiel direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein.

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Die Geschichte führt Spieler erneut in die beschauliche Kleinstadt Inaba. Was zunächst wie ein ruhiges Jahr an einer ländlichen Highschool wirkt, entwickelt sich schnell zu einem mysteriösen Kriminalfall voller übernatürlicher Ereignisse. Im Mittelpunkt stehen eine Reihe rätselhafter Morde und die Geheimnisse rund um den sogenannten Midnight Channel.

Neue englische Stimmen für die bekannten Helden

Eine der größten Änderungen betrifft die englische Synchronisation. Während ATLUS die japanischen Originalsprecher beibehält, wurde die englische Besetzung vollständig neu zusammengestellt.

Der Protagonist wird künftig von Nazeeh Tarsha gesprochen. An seiner Seite stehen Paul Castro Jr. als Yosuke Hanamura, Anne Yatco als Chie Satonaka und Brianna Knickerbocker als Yukiko Amagi. Auch Marie erhält mit Ari Thrash eine neue englische Sprecherin.

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Mit diesem Schritt verfolgt ATLUS offenbar das Ziel, dem Remake eine eigene Identität zu verleihen, ohne dabei die ursprüngliche japanische Besetzung zu verändern, die viele Fans seit Jahren mit den Charakteren verbinden.

Charaktere im Mittelpunkt

Die Broadcast-Ausgabe stellte zudem einige der wichtigsten Figuren der Geschichte erneut vor. Der namenlose Protagonist wird aufgrund familiärer Umstände nach Inaba geschickt und gerät dort schnell in die Ereignisse rund um die mysteriösen Mordfälle.

Yosuke Hanamura fungiert als optimistischer Stratege der Gruppe, während Chie Satonaka mit ihrem starken Gerechtigkeitssinn und ihrer energiegeladenen Persönlichkeit zu den beliebtesten Figuren der Reihe zählt. Yukiko Amagi, die Erbin eines traditionsreichen Gasthauses, bringt dagegen eine ruhigere und besonnene Perspektive in die Gruppe ein.

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Auch Marie spielt erneut eine wichtige Rolle. Die geheimnisvolle junge Frau gehört zu den rätselhaftesten Figuren des Spiels und bleibt ein zentraler Bestandteil der Handlung.

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Umfangreicher Einblick in das Remake

Die neue Präsentation macht deutlich, dass Persona 4 Revival weit mehr als eine einfache Neuveröffentlichung werden soll. Neben modernisierter Grafik und technischen Verbesserungen präsentiert ATLUS das Abenteuer einer neuen Spielergeneration und möchte gleichzeitig langjährige Fans zurück nach Inaba holen.

Mit der Mischung aus Schulalltag, Freundschaften, übernatürlichen Geheimnissen und rundenbasierten Kämpfen zählt Persona 4 bis heute zu den einflussreichsten JRPGs seiner Zeit. Die jüngste Broadcast-Ausgabe zeigt, dass ATLUS diesem Vermächtnis auch im Remake treu bleiben möchte.

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Das Spiel erscheint am 18 Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und Microsoft Store. Zusätzlich wird der Titel direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein..