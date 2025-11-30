Schwache Verkaufszahlen bei SEGA und Atlus – zu viele Neuauflagen?

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Aktuelle Verkaufszahlen stimmen den japanischen Publisher SEGA kritisch. Einige Titel sollen sich offenbar nicht so gut verkauft haben wie von den Firmenchefs erhofft. Metaphor: ReFantazio sei beispielsweise hinter den Erwartungen geblieben (via IGN). Das Fantasy-Epos im Anime-Stil legte im Vorjahr zwar einen soliden Launch mit über einer Million verkauften Einheiten hin, dürfte danach jedoch eingebrochen sein. Im Juni knackte der Titel des Rollenspielstudios Atlus zwei Millionen verkaufte Exemplare (via Gematsu).

An der Qualität scheint es bei SEGA jedoch nicht zu liegen: Der Publisher wurde zuletzt auf Metacritic zum besten Publisher des Jahres 2024 gekürt. Auch Metaphor: ReFantazio erzielte sowohl bei Kritikern als auch bei Fans hohe Wertungen. Als potenzielle Ursache für die schwache Langlebigkeit sieht SEGA seine häufigen Neuauflagen – insbesondere bei den Rollenspielen von Atlus.

Viele verschiedene Versionen von Persona & Co.

„Wir konnten zwar keine genaue Ursache für diese Verkaufszahlen unter den Erwartungen ausmachen, glauben jedoch, dass das Problem auch in unserem Marketing liegt. Dieses konnte den Nutzern die Attraktivität unserer Spiele nicht ausreichend vermitteln“, erklärte ein Sega-Sprecher bei einem Investoren-Meeting (via Automaton). Beim Persona-Entwickler Atlus ist es seit Jahrzehnten Tradition, wenige Jahre nach Release erweiterte Versionen für ihre riesigen RPG-Brocken nachzureichen.

Auf den Riesenhit Persona 5 folgte beispielsweise Persona 5 Royal, auf Persona 4 die überarbeitete Variante Persona 4 Golden. Vom ursprünglich Switch-exklusiven Shin Megami Tensei V erschien im Vorjahr mit Vengeance eine erweiterte Version für alle Plattformen. Das könnte Hardcore-Fans dazu verleiten, bei Erstveröffentlichungen abzuwarten – schließlich besteht die Chance, dass eine überarbeitete Fassung von Metaphor: ReFantazio bereits in Entwicklung ist.

Ein Stopp dieser Release-Strategie ist vorerst nicht in Sicht. Kürzlich kündigten SEGA und Atlus eine neue Version von Persona 4 an, obwohl der Titel bereits als HD-Remaster erhältlich ist. Persona 4 Arise nimmt diesmal jedoch nicht nur Content-Erweiterungen und Balancing-Anpassungen vor, sondern verpasst dem dämonischen Highschool-RPG auch eine komplett neue Grafik.

