Metacritic verrät die besten Games Publisher 2024

Der Review-Aggregator Metacritic hat einmal mehr die besten Games Publisher des Jahres gekürt – zumindest aus der Sicht von Spieletestern. Für das Ranking berechnete das Portal nämlich die durchschnittlichen Review Scores für alle Herausgeber, die 2024 mindestens fünf Spiele veröffentlicht haben. User-Wertungen blieben außen vor (via Metacritic).

Tatsächlich könnte das Ranking bei Fans für die ein oder andere Überraschung sorgen, beginnend bei den drei großen Konsolenherstellern. Mit Platz 22 etwa stürzte Nintendo weit ab. B-Titel wie das Tauch-Game Endless Ocean Luminous stießen auf wenig positive Resonanz und selbst neue Ableger von Kultmarken, wie Mario & Luigi Brothership oder Zelda Echoes of Wisdom, haben im Serienvergleich relativ niedrige Wertungen bekommen.

Microsoft knackte mit dem neunten Platz souverän die Top 10. Neuerscheinungen aus ihren neu akquirierten Studios wie Indiana Jones und Call of Duty wurden von Multiplattform-Ports älterer Games wie Sea of Thieves gestützt. Sony schaffte es wiederum auf die Vier, trotz der Voll-Katastrophe Concord, das innerhalb von wenigen Tagen offline genommen wurde. Neben den Lobeshymnen für Astro Bot konnte der Playstation-Publisher vor allem dank PC-Umsetzungen älterer Titel wie God of War Ragnarok und The Last of Us Part II punkten.

Das sind die Top 10 bei Metacritic

Überraschung, SEGA war der größte Kritikerliebling 2024. Immerhin veröffentlichte der Sonic-Konzern mit Persona 3: Reload, Shin Megami Tensi Vengeance, Like a Dragon Infinite Wealth und Metaphor Refantazio satte vier RPG-Hits innerhalb der zwölf Monate. Wobei auch die Portierung von Sonic Generations bei Testern gut ankam. Wermutstropfen: Dieses Jahr muss Sega beim Output auf die Bremse drücken.

Der vorherige Gewinner Capcom beharrt weiter auf dem zweiten Platz, dank guten Wertungen für Dragon’s Dogma 2 und soliden Ports von Franchises wie Ace Attorney und Marvel vs. Capcom. Platz drei belegte Aksys Games, das hauptsächlich Japano-Titel und Visual Novels wie Spirit Hunter: Death Mark II veröffentlicht, die in ihrer Nische beliebt sind.

Die gesamte Top 10 der besten Metacritic Games Publishers sieht wie folgt aus: