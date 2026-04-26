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Nintendo: Angeblich soll auch Kirby ins Kino kommen

Gar nicht so unwahrscheinlich wenn man darüber nachdenkt.

i Nintendo: Angeblich soll auch Kirby ins Kino kommen
Artikel von Manuel +

Eines der nächste Filmprojekte von Nintendo könnte von Kirby sein. Mehrere Seiten berichten darüber, dass Nintendo momentan an einer ganzen Reihe neuer Filmprojekte arbeiten soll. Eines davon soll sich womöglich um Kirby drehen. Mit dem Erfolg der Super Mario Bros. Film gar nicht so unwahrscheinlich, dass noch weitere Franchisen verfilmt werden.

Das Gerücht

Kirby soll sich laut einem Bericht in einer sehr frühen Entwicklungsphase berichten. Allerdings beziehen sich alle Nachrichten darüber auf nur eine einzelne Quelle. Ein guter Grund also, weshalb man dieses Gerücht noch mit Vorsicht betrachten soll.

Die Wahrscheinlichkeit

Dennoch ist die Idee eines Kirby Films gar nicht so unwahrscheinlich. Schließlich hat Nintendo schon längst eine eigene Marke Nintendo Studios für dessen Filmveröffentlichung gegründet, mit welcher man die Franchisen in Filmformat in die Kinos bringen möchte. Die Super Mario Bros. Filme sind weltweit überaus erfolgreich, weswegen man auch mal ein Risiko eingehen könnte. Besonders Kirby dürfte die Massen gut ansprechen können. Das komplette Franchise ist überaus familienfreundlich und strotzt nur so von Quellmaterial, welches sich in mehreren Dekaden immer wieder erweitert hat.

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Kirby Superstar

Kirby ist eine der bekanntesten Figuren von Nintendo. Er wurde 1992 erstmals mit dem Game Boy Titel Kirby’s Dream Land eingeführt. Die kleine, rosa Kugel stammt aus dem friedlichen Dream Land, welches auf dem Planeten Popstar liegt. Er zeichnet sich vor allem durch seine besondere Fähigkeit aus: Kirby kann Gegner einsaugen und dadurch deren Kräfte übernehmen. Kein Franchise hat die letzten Jahre gefühlt so viele Titel wie Kirby Titel, weswegen ein Film in der Zukunft gar nicht so weit hergeholt wäre.

Weitere Filme

Weitere Franchisen von Nintendo, welche diskutiert werden sollen sind Donkey Kong, Luigi’s Mansion und Star Fox. Der The Legend of Zelda Film ist ja bereits abgedreht und soll nächstes Jahr die Kinoleinwände auf der ganzen Welt erobern. Auch Super Mario Bros. dürfe mit Teil 3 fortgesetzt werden.

Quelle: twistedvoxel.com

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