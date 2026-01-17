Kirby Air Riders im Test: Bessere Rennen als in Mario Kart World?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Seit 2018 sind beinahe im Jahrestakt ein Drittel aller Haupt-Kirby-Titel erschienen.

Kein DLC geplant! Der Titel ist komplett veröffentlicht worden.

Der Soundtrack wurde vor der Veröffentlichung aus der Nintendo Music App veröffentlicht.

Kirby Air Riders ist ein Action‑Rennspiel, das von Bandai Namco Studios Sora Ltd. entwickelt wurde. Es handelt sich um den langerwarteten Nachfolger des GameCube‑Kultklassikers Kirby Air Ride aus dem Jahr 2003 und wurde von Nintendo exklusiv für die Nintendo Switch 2 am 20. November 2025 veröffentlicht.

Masahiro Sakurai

Der Videospielentwickler, welche hinter Kirby Air Riders steckt ist Masahiro Sakurai. Den meisten dürfte dieser Sakurai als der Schöpfer der beliebten Super Smash Bros. Reihe bekannt sein. Allerdings ist dieser auch der Schöpfer von Kirby, welchen er mit 19 Jahren erschuf. Der erste Titel war Kirby’s Dream Land (1992) auf dem Game Boy. Kirby gehört neben Super Mario, The Legend of Zelda und Donkey Kong zu den bekanntesten Nintendo Franchisen. 2003 hat er HAL Laboratory verlassen und sein eigenes Entwicklerstudio Sora Ltd. gegründet, welches bis heute eng mit Nintendo zusammenarbeitet.

Der letzte große Videospielentwickler?

Alle Videospiele von Sakurai sind mit einem einfachen Gameplay gestaltet, womit sich jeder Erstspieler sofort einsteigen kann. Die Steuerungen sind selbsterklärend, die Mechaniken logisch, wie Kirbys Fähigkeit die Gegner einzusaugen um dessen Eigenschaften zu übernehmen Obwohl die Steuerung einfach ist, gibt es tiefgehende strategische Möglichkeiten (beispielsweise Kombos) womit man mit Erfahrung zum Profi wird. Seine Charaktere sind alle liebevoll gestaltet. Sakura strotzt nur so von Kreativität. Besonders die Nähe zu den Spielern steht bei ihm an erste Stelle. Wer seine Videospiele gespielt hat, weiß, wie besonders und durchdacht diese sind. Deshalb war es eine Freude endlich eine Fortsetzung Kirby Air Riders zu bekommen.

Schon jetzt das nächste Rennspiel

Nintendo hat mit dem Verkaufsstart der Nintendo Switch 2 einen gigantischen Launch-Titel herausgebracht: Mario Kart World. Das Franchise gehört nicht nur zu den größten der Welt. Der Vorgänger liegt mit 78 Millionen Verkaufter Videospiele auf Platz 5 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Deshalb ist es überraschend, dass nur ein paar Monate später ein zweites Rennspiel eines weiteren Nintendo Franchise veröffentlich wird.

Nintendo, aber anders

Auch der Umgang bis zur Veröffentlichung von Kirby Air Riders war besonders. Statt nur einfachen Trailern zu Kirby Air Riders gab es in den Monaten vor der Veröffentlichung 2 Nintendo Direct Präsentationen, welche insgesamt fast 2 Stunden umfassen und von Sakurai persönlich abgehalten worden sind. Dabei hat er tiefe Einblicke in die ganzen Modi und das Gameplay gegeben. Kirby wird von Nintendo bevorzugt behandelt, schließlich sind seit 2018 ein Drittel aller Haupt-Kirby-Titel auf der Switch und nun auf der der Switch 2 erschienen. So sind 7 eigene Kirby Titel beinahe im Jahrestakt auf den Hauptkonsolen erschienen.

Story Mode?

Obwohl es sich bei Kirby Air Riders um ein Rennspiel handelt, welches bereits unzählige Modi bietet, hat man für Einzelspieler einen Story Mode eingebaut, welcher mit kurzen aber wunderschön, animierten Zwischensequenzen erzählt wird. Die Geschichte handelt davon wie mysteriöse Air Ride-Maschinen, welche aus dem All auf Kirby’s Heimatplaneten Pop niederrieseln. Die Maschinen aktivieren sich, sobald sich ein Bewohner nähert, der darauf fahren will und so zu dessen Rider wird. So werden Rennen und verschiedenste Veranstaltungen zwischen den Fahren abgehalten. Gleichzeitig geht man dabei dem Rätsel auf den Grund woher die Air Rides stammen. Die Story hat mehrere Enden, je nachdem wie komplett man das Spiel beendet.

Ein Button für alles!

Sobald man das animierte Intro, sowie das Menü erblickt und die Musik von Kirby Air Riders hört – fühlt man sich sofort an Super Smash Bros. erinnert. Das ist Sakurai’s Handschrift. Startet man ein Rennen, nachdem man sich einen Charakter und ein Air Ride ausgesucht hat, so fällt einem auf, dass nicht nur der Countdown zum Startschuss gehetzt ist, sondern das Rennen selber sehr rasant von dannen geht. Es fällt sofort auf, dass man keinen Knopf drücken muss, da die Flitzer von selber fahren.

Bei instinktiven Drücken des Buttons B bremst man abrupt ab und stellt damit fest, dass das die Bremse ist. Lässt man den Brems-Button los erlebt man plötzlich einen Boost, dessen visuelle Darstellung, Alfred Hitchcock’s Vertigo-Effekt nahekommt. In den Kurven dient der selbe Button auch für Drifting. Wäre dieser eine Knopf nicht schon genug beansprucht, so kann man damit auch nahe Gegner, welche sich auf der Strecke tummeln einsaugen und sie schießen oder ihre Fähigkeit annehmen. Ein Button deckt damit Bremsen, Driften, Boost und sogar Einsaugen ab. Auch der Stick kann mehr als nur auf der Strecke den Air Ride steuern: man kann durch die Luft gleiten und mit einer Links-Rechts-Kombination eine Wirbelattacke durchführen. Lediglich ein weiterer Button (Y) löst eine Spezialtechnik aus, sobald die Spezial-Leiste gefüllt ist.

Überflutung der Reize

Was ansonsten auf dem Bild passiert, während man sich nur so durch die Strecke chaotisch durchsteuert, lässt sich nur mit einer Reizüberflutung beschreiben. Bevor man verstehen kann, was passiert ist, sind die wenigen Runden auch schon um. Aber es ist noch nicht vorbei mit den Überraschungen. Durch das erste Rennen hat man schon einige unbekannte Parameter des Titels erfüllt, welcher einem schon die ersten freispielbaren Inhalte in Form von neuen Fahrern, Air Rides oder Strecken als Belohnung schenkt. Wow! So war das Erleben der ersten paar Minuten von Kirby Air Riders.

Die nächsten Rennen

Im Laufe der nächsten Rennen merkt man wie viel man mit wenigen Buttons machen kann. Da es sich um einen Kirby Titel handelt, kann er seine berühmte Saug und Kopierfähigkeit einsetzen. Aber eben nicht nur Kirby kann das. Jeder der Charaktere hat hierfür eine eigene Animation und eine eigene Spezialattacke bekommen. Je mehr man spielt, desto mehr Charaktere gesellen sich dazu.

Beim Freispielen stellt man fest, dass es nicht nur neue Strecken, sondern auch sämtliche des Kirby Air Ride in den Nachfolger geschafft haben. Alle Strecken sind derart gestaltet, dass wenn man von der Strecke abkommt, man weiterfahren kann um wieder zurück zu finden. Findet man am Anfang noch nicht viele Charaktere zur Auswahl, gesellen sich immer mehr Charaktere aus dem Kirby Universum hinzu. Die Prominenz der Air Rider beinhaltet Rick dem Hamster, Scarfy und sogar das Duo Lololo und Lalala!

Weitere Modi

Wer glaubt, dass es sich Sakurai mit ausgezeichnet durchdachten Rennen in einem Rennspiel zufrieden gab, der täuscht sich. Im Menü, welches so umfangreich ist, dass man sich verirren kann, findet man insgesamt 5 Modi. Der bereits beschriebene, klassische Rennmodus Air Ride. Road Trip ist der Story-Modus, in welcher sich ein Einzelspieler vielen Herausforderungen stellen muss und damit die Story mit verschiedenen Enden freispielen kann. Natürlich gibt es auch die Fahrschule, einen Trainingsmodus in welchem die Grundlagen, aber auch fortgeschrittene Techniken geübt werden können. Zu guter Letzt, gibt es noch die Modi Top Ride , sowie City Trail. Bis auf Road Trip und die Fahrschule können sämtliche Modi online gespielt werden.

Top Ride

Top Ride ist dieser eine Modus, welcher im Vorgänger Kirby Air Ride nicht viele Fans hatte, aber dennoch zu besonders war um ihn zu streichen. Man sieht die gesamte Strecke von oben und hält die Rennen ab, ohne, dass sich die Kamera dreht. Das erinnert an andere klassische, Rennspiele wie den NES Titel RC Pro-Am (1988). Die Rennen sind schneller vorbei als man glauben möchte und haben ihren Reiz. Denn obwohl man eine Übersicht hat, ist es sehr chaotisch.

City Trial

City Trial ist ein eigener Modus in welchem man online mit bis zu 16 Spielern in einer Arena Items aufsammeln kann um die Maschine aufzurüsten, bevor es ein Rennen oder Minispiel gibt. Insgesamt gibt es mehrere 7 verschiedene Mini-Spiele:

Air Glider : Mit einem Sprung entweder so weit oder so hoch wie möglich zu kommen.

: Mit einem Sprung entweder so weit oder so hoch wie möglich zu kommen. Drag Race : Gerade aus so weit wie möglich zu kommen.

: Gerade aus so weit wie möglich zu kommen. Dustup Derby : Punkte sammeln in dem man Gegner besiegt.

: Punkte sammeln in dem man Gegner besiegt. Gourmet Race : In einer bestimmten Zeit so viel Essen wie möglich verdrücken.

: In einer bestimmten Zeit so viel Essen wie möglich verdrücken. Kirby Melee : Die meisten Gegner besiegen.

: Die meisten Gegner besiegen. Skydive : Abwärts stürzen und dabei Punkte sammeln.

: Abwärts stürzen und dabei Punkte sammeln. Target Flight: Punkte durch Ziele sammeln.

Weiters gibt es noch Boss-Kämpfe in Kirby Air Riders, welche nach einem gewissen Spielfortschritt im Story-Modus hier freigespielt wird.

Der Bazar

Eigens gestaltete Fahrzeuge können verkauft und gekauft werden. Der Preis wird selbst bestimmt. Die Währung können im Spiel verdient werden. Das ist ein weiterer Geniestreich von Sakurai!

Wie viele Einstellungen gibt es? Ja!

Die Einstellungen sind noch umfangreicher als man sich vorstellen könnte. Das gleicht fast schon einem Entwicklermodus. Nicht nur die Rundenzahl kann von 1 bis 99 angepasst werden, die rasanten Rennen können sogar verlangsamt werden. Für die Online Spiele können die Parameter nach belieben gewählt werden. Weiters kann sogar der Farbfilter verändert werden, sodass es noch 3 alternative Farbgestaltungen gibt. Bei den Soundeinstellungen können die Laustärken von 5 verschiedenen Parametern eingestellt werden. Es ist sagenhaft, dass ein Nintendo Videospiel so viele Einstellmöglichkeiten bekommen. Etwas schade ist, dass nach jedem Air Ride man wieder in den Optionen landet, statt sofort das nächste Rennen zu starten.

Lebensbejahende Grafik

Der Grafikstil von Kirby Air Riders setzt, wie für Kirby üblich, auf eine bunte und lebensbejahende Grafik. Die Strecken gleichen einer Fantasiewelt. Sämtliche der Charaktere sind alle mit eigenen Animationen versehen. Die Zwischensequenzen sind kurz, wirken aber dafür cineastisch. Der Splitscreen ist anders als von modernen Rennspielen gewohnt und horizontal getrennt. Natürlich kann man in den tausenden Optionen auch das Bild vertikal trennen. In den Rennen wird besonders auf Effekte und Beleuchtungseffekte gesetzt. Die Kamera macht einen gefühlten Vertigo-Effekt bei einem Boost und ist auch in den Kurven shaky. Trotz der vielen chaotischen und gleichzeitigen Geschehnisse bleibt die Bildrate im Dock-, als auch im Handheld-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde recht stabil. Die Auflösung kann im Handheld je nach Action variieren.

Nostalgische Noten

Wie schon in Mario Kart World werden hier viele klassische Kirby-Motive neu interpretiert, sodass sich Kirby Fans sofort nostalgisch fühlen. Besonders durch den Einsatz von Synths. Manche Melodien schlagen diesmal eine rockigere oder auch orchestrale Richtung ein, was den Soundtrack epischer denn je macht. Natürlich gibt es auch kraftvolle neue Themen, welche sich nahtlos in das Rennabenteuer einfügen. Besonders Waveflow Waters ist Heavy Metal, wie man ihn in den 80ern geschrieben hätte. Komponiert haben Noriyuki Iwadare und Shogo Sakai, welcher beide immer wieder entweder den Soundtrack für die Smash Bros.-Reihe als auch viele Kirby Titel komponiert haben. Sakai zeigte sich übrigens schon für den grandiosen Boulder Dash (1990) Soundtrack verantwortlich. Der Soundtrack von Kirby Air Riders wurde vor der Veröffentlichung des Spiels schon auf der Nintendo Music App veröffentlicht.

Fazit zu Kirby Air Riders

Kirby Air Riders ist ein reiner Nintendo Switch 2 Titel und das demonstriert er auch eindrucksvoll. Während man in Mario Kart World im Schneckentempo auf einer offenen Welt stundenlang herumirrt, schießt man beim Kirby Pendant auf einzelnen Strecken in wenigen Minuten im Kreis und musste sich durchwegs konzentrieren um keinen Fehler zu machen. Aus manchen der vielen Modi machen manche Hersteller einen einen eigenen Titel. Es ist das Mario Party der Rennspiele.

Kirby ist das Baby von Masahiro Sakurai und genau so behandelt er sein Lebenswerk auch. Es ist also deshalb keine Überraschung, dass dieser GameCube Klassiker eine überraschende Fortsetzung bekam und Sakurai sich nach belieben austoben durfte. Zudem hat er bestätigt, dass das man erhält, bereits das komplette Spiel sei und kein DLC kommen soll. Die ganzen verschiedenen, verrückten Modi sind bereits im Titel zu finden. Sakurai ist ein Entwickler aus den Anfangstagen von Nintendos triumphaler Videospielgeschichte, welcher nicht nur sich, sondern auch den Spielern immer treu geblieben ist. So und nicht anders sollten alle Videospieltitel entwickelt werden.

Es sind schon so viele Jahre und Nintendo lieferte zahlreiche Rennspiele – nur kein F-Zero. Kirby Air Riders kommt vom Feeling zumindest am ehesten heran.

Test-System: Nintendo Switch 2