Nintendo überrascht mit neuer Musik-App für iOS und Android

Nintendo hat es wieder getan: Ohne Vorwarnung veröffentlichte das japanische Unternehmen eine neue App, die Musik-Fans aufhorchen lässt. Die Nintendo Music-App steht ab sofort zum Download auf iOS und Android bereit und bietet die Soundtracks zu den bekanntesten Nintendo-Spielen.

Was kann die Nintendo Music App?

In der Nintendo Music-App findest du Soundtracks aus beliebten Nintendo-Spielen wie Super Mario, Mario Kart, Metroid, Fire Emblem und The Legend of Zelda. Egal ob du nostalgische Klassiker aus der NES- und SNES-Ära oder neuere Hits von der Switch-Konsole hören möchtest – die App lässt dich in die musikalische Welt von Nintendo eintauchen. Soundtracks aus verschiedenen Konsolengenerationen wie dem Game Boy, Nintendo 64, GameCube und der Nintendo Switch stehen zur Auswahl.

Doch Achtung: Die Nutzung der App ist nur mit einem Nintendo Switch Online-Abo möglich. Die gute Nachricht dabei ist, dass alle Abo-Stufen funktionieren – du musst also nicht den teureren Online-Plus-Service buchen, um in den Genuss der Musik zu kommen.

Welche Funktionen bietet die App?

Die Nintendo Music App erlaubt dir nicht nur das Streamen, sondern auch das Erstellen und Teilen eigener Playlists. Du kannst die Soundtracks nach Kategorien durchstöbern und deine Lieblingsstücke für den Offline-Modus herunterladen. Nintendo verspricht außerdem, das Angebot in Zukunft weiter auszubauen, sodass bald noch mehr Musikklassiker in der App verfügbar sein werden.

„Lehn dich zurück und genieße einige Nintendo-Melodien mit der Nintendo Music App – exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitglieder“, heißt es in der Beschreibung. „Öffne Nintendos Musik-Schatzkammer und höre Soundtracks aus beliebten Spielereihen wie The Legend of Zelda, Super Mario und Animal Crossing – und viele weitere sind schon in Planung.“

Nintendo ist seit jeher für seine ikonischen Soundtracks bekannt. Melodien wie die Super Mario-Hymne oder das epische The Legend of Zelda-Thema sind in der Popkultur fest verankert. Die Veröffentlichung der App ist erst der Anfang. In den kommenden Wochen und Monaten will Nintendo weitere Soundtracks hinzufügen und den Umfang der Musikbibliothek erweitern.

