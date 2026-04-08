The Legend of Zelda Film: Videospielentwickler äußert Sorge über sprechenden Link

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Während der Super Mario Galaxy Film grad Rekorde bricht, ist gerade der Live-Action The Legend of Zelda Film in Arbeit. Kein geringerer als der damalige Art Director von The Legend of Zelda: Majoras Mask Takaya Imamura äußert seine Bedenken über den kommenden Film. Denn er befürchtet womöglich, dass die jahrelang, gepflegte Magie verloren ginge, wenn darin Link viel sprechen würde.

Magie gehe verloren

Imamura sieht die Gefahr, dass die „Magie“, welche die Videospielreihe bisher hatte gefährdet sein könnte. Link ist bekannt dafür, dass er ein fast stummer Protagonist ist. Er interagiert zwar schon mit anderen Figuren, aber ein Dialog seinerseits fällt nie direkt. Dies ist ein Stilmittel, welches zur Identität der langen Videospielreihe gehört. Gerade diese Besonderheit, sieht Imamura durch eine Filmadaption gefährdet. Er befürchtet, dass viele Fans eine klare Stimme von Link als störend empfinden könnten, da jeder Spieler bisher seine eigene persönliche Vorstellung davon hat, wie der Held klingt. Diese persönliche Interaktion würde mit einem festgelegten Stimme zur Gänze verschwinden.

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Imamura fügte allerdings nachträglich hinzu, dass er sich sicher sei, dass Link im Film sprechen würde. Er würde aber ein sehr wortkarger Held sein.

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Wird Link im Film sprechen?

Es ist bisher nicht offiziell bestätigt, dass Link im Film sprechen werde. Der Regisseur Wes Ball deutete jedoch schon öfters an, dass Link im Film Dialoge haben könnte, denn der Charakter würde ja in den Videospielen auch mit anderen Figuren kommunizieren, nur eben außerhalb der direkten Wahrnehmung von Spielern. Dieses Thema zeigt ein grundlegendes Problem bei Videospielverfilmungen. Wie viel kreative Freiheit ist möglich, ohne dass man die Essenz der Videospielvorlage verliert. Besonders bei traditionalen Videospielreihen wie Zelda, welche schon immer bewusst auf einen stillen Helden setzt, ist die Frage berechtigt.

Soll Link tatsächlich nicht sprechen?

Ob Link spricht oder nicht werden wir noch erfahren. Wie gut das funktioniert und ob das bei den Fans ankommt, ist noch unklar. Allerdings ist es schwer vorstellbar, wie ein kommerziell erfolgreicher Film funktionieren soll, in welchem ein nicht stummer Protagonist wenig bis gar nicht sprechen sollte. Es ist großartig, dass Link in der Videospielserie nicht spricht. Dennoch kennen wir seine Stimme bereits aufgrund seiner Schreie darin. Außerdem gab es Ende der 80er eine Zeichentrickserie, in welcher Link ebenfalls spricht und es hat sich für die Fans nichts verändert. Ein Film ist ein anderes Medium als ein Videospiel.

Der Film befindet sich noch in Produktion und soll schon nächstes Jahr erscheinen. Der The Legend of Zelda Film wird von Nintendo in Zusammenarbeit mit Sony Pictures produziert und zählt zu den aufwändigsten Videospieladaptionen der nächsten Jahre.

Quelle: x.com via ima_1966

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