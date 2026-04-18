Tomodachi Life: Miis teilen – so funktioniert es wirklich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden deine eigenen Miis erstellt hast, willst du sie natürlich auch mit Freunden teilen. Genau hier kommt aber eine große Überraschung: Das System funktioniert komplett anders, als viele es erwarten.

Vor allem ein Punkt sorgt aktuell für Diskussionen in der Community.

Miis teilen geht – aber nur lokal

In Tomodachi Life: Living the Dream kannst du deine Miis nur über lokale Verbindung teilen. Das bedeutet: Du musst physisch neben der anderen Person sitzen, um deine Charaktere zu übertragen. (

Ein Online-System gibt es nicht.

Das Teilen läuft über den sogenannten Local Play-Modus:

Spiel starten

Menü öffnen

„Local Play“ auswählen

Verbindung mit einem anderen Spieler herstellen

Mii auswählen und senden

Der empfangende Spieler muss den Mii anschließend aktiv annehmen. Danach bleibt der Mii bei beiden Spielern erhalten.

Wichtige Voraussetzung

Du kannst die Funktion nicht sofort nutzen.

Bevor du Miis teilen kannst, musst du:

mindestens zwei Miis haben, die Freunde sind

die Werkstatt (Palette House) freischalten

Erst dann wird Local Play verfügbar.

Keine Weitergabe möglich

Jetzt kommt der wichtigste Punkt, den viele übersehen:

Miis, die du von anderen bekommst, kannst du nicht weitergeben.

Das bedeutet:

Spieler A gibt dir einen Mii

du kannst ihn nicht an Spieler C schicken

Du kannst nur Miis teilen, die du selbst erstellt hast.

Das schränkt die Verbreitung stark ein und ist einer der größten Kritikpunkte der Community.

Kein Online-Sharing – bewusst so entschieden

Ein weiteres großes Thema:

Warum gibt es kein Online-Teilen?

Die Antwort ist simpel:

Nintendo hat sich bewusst dagegen entschieden.

Online-Features wie:

Mii-Downloads

Sharing über das Internet

Community-Datenbanken

sind im Spiel nicht enthalten.

Das sorgt dafür, dass du keine fremden Miis einfach herunterladen kannst – anders als in Spielen wie Miitopia.

Import über die Konsole

Ganz ausgeschlossen ist das Teilen aber nicht.

Du kannst:

Miis aus deiner Nintendo Switch importieren

Miis aus anderen Spielen übertragen (indirekt)

Allerdings müssen diese Miis auf deiner eigenen Konsole gespeichert sein. Ein direkter Transfer zwischen Spielern über das Internet ist nicht möglich.

Warum das System so eingeschränkt ist

Die Entscheidung sorgt bei vielen Spielern für Frust – hat aber einen klaren Hintergrund.

Nintendo will verhindern, dass:

problematische Inhalte verbreitet werden

Szenen aus dem Kontext gerissen werden

ungeprüfte Inhalte online kursieren

Dadurch bleibt das Spiel kontrollierter, aber auch weniger flexibel.

Fazit

Das Mii-Sharing in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist deutlich eingeschränkter als viele erwartet haben.

Du kannst:

Miis lokal mit Freunden tauschen

eigene Kreationen weitergeben

Du kannst nicht:

Miis online teilen

fremde Miis weiterverbreiten

Charaktere direkt aus dem Internet laden

Wenn du also viele kreative Miis sammeln willst, bleibt dir oft nur eins:

Selbst erstellen oder Freunde treffen.

Hier geht es zur neusten Folge unseres Podcasts – Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!