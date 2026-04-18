DailyGame - Game-Guides - Tomodachi Life: Miis teilen – so funktioniert es wirklich
3 Min. lesen
Komplizierter ist als früher

Tomodachi Life: Miis teilen – so funktioniert es wirklich

Miis teilen in Tomodachi Life: Living the Dream ist eingeschränkt. So funktioniert Local Play, was nicht geht und worauf du achten musst.

i Tomodachi Life: Miis teilen – so funktioniert es wirklich
Artikel von Tim +

Wenn du in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden deine eigenen Miis erstellt hast, willst du sie natürlich auch mit Freunden teilen. Genau hier kommt aber eine große Überraschung: Das System funktioniert komplett anders, als viele es erwarten.

Vor allem ein Punkt sorgt aktuell für Diskussionen in der Community.

Miis teilen geht – aber nur lokal

In Tomodachi Life: Living the Dream kannst du deine Miis nur über lokale Verbindung teilen. Das bedeutet: Du musst physisch neben der anderen Person sitzen, um deine Charaktere zu übertragen. (

Ein Online-System gibt es nicht.

Das Teilen läuft über den sogenannten Local Play-Modus:

  • Spiel starten
  • Menü öffnen
  • „Local Play“ auswählen
  • Verbindung mit einem anderen Spieler herstellen
  • Mii auswählen und senden

Der empfangende Spieler muss den Mii anschließend aktiv annehmen. Danach bleibt der Mii bei beiden Spielern erhalten.

Wichtige Voraussetzung

Du kannst die Funktion nicht sofort nutzen.

Bevor du Miis teilen kannst, musst du:

  • mindestens zwei Miis haben, die Freunde sind
  • die Werkstatt (Palette House) freischalten

Erst dann wird Local Play verfügbar.

Keine Weitergabe möglich

Jetzt kommt der wichtigste Punkt, den viele übersehen:

Miis, die du von anderen bekommst, kannst du nicht weitergeben.

Das bedeutet:

  • Spieler A gibt dir einen Mii
  • du kannst ihn nicht an Spieler C schicken

Du kannst nur Miis teilen, die du selbst erstellt hast.

Das schränkt die Verbreitung stark ein und ist einer der größten Kritikpunkte der Community.

Kein Online-Sharing – bewusst so entschieden

Ein weiteres großes Thema:
Warum gibt es kein Online-Teilen?

Die Antwort ist simpel:
Nintendo hat sich bewusst dagegen entschieden.

Online-Features wie:

  • Mii-Downloads
  • Sharing über das Internet
  • Community-Datenbanken

sind im Spiel nicht enthalten.

Das sorgt dafür, dass du keine fremden Miis einfach herunterladen kannst – anders als in Spielen wie Miitopia.

Import über die Konsole

Ganz ausgeschlossen ist das Teilen aber nicht.

Du kannst:

  • Miis aus deiner Nintendo Switch importieren
  • Miis aus anderen Spielen übertragen (indirekt)

Allerdings müssen diese Miis auf deiner eigenen Konsole gespeichert sein. Ein direkter Transfer zwischen Spielern über das Internet ist nicht möglich.

Warum das System so eingeschränkt ist

Die Entscheidung sorgt bei vielen Spielern für Frust – hat aber einen klaren Hintergrund.

Nintendo will verhindern, dass:

  • problematische Inhalte verbreitet werden
  • Szenen aus dem Kontext gerissen werden
  • ungeprüfte Inhalte online kursieren

Dadurch bleibt das Spiel kontrollierter, aber auch weniger flexibel.

Fazit

Das Mii-Sharing in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist deutlich eingeschränkter als viele erwartet haben.

Du kannst:

Lesenswert
Pokémon Pokopia: So bekommst du den Game Boy und erhöhst dein Umweltlevel
Lesenswerter Artikel
Pokémon Pokopia Guide: Pokémetall und seltenes Pokémetall farmen
Lesenswerter Artikel
Pokémon Pokopia Guide: Alle Farben herstellen – Beeren, Zermalmen und Smearguru erklärt
Lesenswerter Artikel
Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie
Lesenswerter Artikel
Nintendo Switch 2: Gerüchte um Luigi’s Mansion 4
Lesenswerter Artikel
Super Mario Maker 3? – Insider sorgt für Hype um neues Spiel
Lesenswerter Artikel
Super Mario Galaxy 1 und 2 überholen Super Mario Bros. Wonder in den Charts!
Lesenswerter Artikel
Nintendo: Zeldas Zukunft könnte bei Entwicklerstudio Monolith Soft liegen
Lesenswerter Artikel
  • Miis lokal mit Freunden tauschen
  • eigene Kreationen weitergeben

Du kannst nicht:

  • Miis online teilen
  • fremde Miis weiterverbreiten
  • Charaktere direkt aus dem Internet laden

Wenn du also viele kreative Miis sammeln willst, bleibt dir oft nur eins:
Selbst erstellen oder Freunde treffen.

Hier geht es zur neusten Folge unseres Podcasts – Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!