Pokémon Pokopia: So bekommst du den Game Boy und erhöhst dein Umweltlevel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Game Boy gehört zu den ungewöhnlichsten Items in Pokémon Pokopia – und gleichzeitig zu den wichtigsten im späten Spielverlauf. Viele Spieler suchen ihn verzweifelt, weil er nicht einfach gefunden oder gekauft werden kann.

Die Wahrheit ist: Du musst ihn dir verdienen. Und zwar über eines der wichtigsten Systeme im Spiel – das Umweltlevel.

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Game Boy freischalten: Nur über Level 5 möglich

Den Game Boy bekommst du ausschließlich in den Schillernden Himmelsinseln, dem letzten großen Gebiet im Spiel.

Die Voraussetzung ist klar:

Du musst dort Umweltlevel 5 erreichen.

Sobald du dieses Level erreichst, erscheint eine Ingame-Meldung. Danach kannst du einfach zum PC neben dem Pokémon-Center gehen und erhältst:

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den Game Boy

das passende Bau-Rezept

Wichtig: Es handelt sich nicht um einen Drop oder Shop-Gegenstand, sondern um eine feste Belohnung für deinen Fortschritt.

Was bringt das Umweltlevel überhaupt?

Das Umweltlevel zeigt, wie gut du ein Gebiet entwickelt hast. In den Himmelsinseln ist es besonders wichtig, weil es direkt mit dem Fortschritt im Endgame verbunden ist.

Mit steigenden Leveln schaltest du unter anderem frei:

neue Rezepte

zusätzliche Inhalte

wichtige Story-Items wie den Game Boy

Level 5 ist dabei ein entscheidender Meilenstein und sogar Voraussetzung für bestimmte Endgame-Missionen.

Umweltlevel erhöhen: Das ist der schnellste Weg

Das Spiel erklärt dir das System nur grob. In der Praxis gibt es aber eine klare Strategie, mit der du deutlich schneller vorankommst.

Pokémon anlocken und ansiedeln

Der wichtigste Faktor für dein Umweltlevel sind Pokémon, die auf deiner Insel leben.

Du musst dafür:

Lebensräume bauen

passende Materialien nutzen

Pokémon anlocken

Jedes neue Pokémon erhöht dein Level ein Stück.

Häuser bauen – der entscheidende Trick

Viele Spieler übersehen den wichtigsten Punkt:

Pokémon zählen stärker, wenn sie wirklich einziehen.

Dafür brauchst du:

4 Wände

eine Tür

mindestens 3 Möbelstücke

Erst dann wird ein Gebäude als Haus gewertet – und Pokémon ziehen ein. Genau das steigert dein Umweltlevel besonders effektiv.

Mehr Pokémon = schneller Level-Up

Das Prinzip ist simpel:

Je mehr Pokémon du dauerhaft auf deiner Insel hast, desto schneller steigt dein Level.

Das bedeutet konkret:

baue mehrere Lebensräume

verteile Häuser über die Insel

halte deine Pokémon zufrieden

Warum die Himmelsinseln besonders schwer sind

Viele Spieler merken schnell:

Das Umweltlevel in den Himmelsinseln steigt deutlich langsamer als in anderen Gebieten.

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Das liegt daran, dass:

mehr Ressourcen benötigt werden

größere Bauprojekte nötig sind

die Inseln vertikal aufgebaut sind

Du musst also mehr Zeit investieren und gezielt planen.

Typische Fehler, die dich Zeit kosten

Wenn dein Fortschritt langsam ist, liegt es meist an diesen Punkten:

Du baust zwar Lebensräume, aber keine Häuser → Pokémon ziehen nicht ein

Du konzentrierst dich nur auf ein Gebiet → weniger Gesamtwachstum

Du ignorierst Möbel → Häuser zählen nicht vollständig

Wenn du diese Fehler vermeidest, erreichst du Level 5 deutlich schneller.

Game Boy: Warum er so wichtig ist

Der Game Boy ist kein Gimmick – er ist Teil einer der letzten Missionen im Spiel.

Du brauchst ihn für die Team-Initiationsprüfung, eine Endgame-Challenge, die dich auf den Abschluss der Story vorbereitet.

Ohne ihn kommst du an dieser Stelle nicht weiter.

Fazit

Der Weg zum Game Boy in Pokémon Pokopia ist kein kurzer Umweg – sondern ein klares Fortschrittssystem.

baue Lebensräume

lass Pokémon einziehen

steigere dein Umweltlevel

erreiche Level 5

Wenn du diesen Loop konsequent nutzt, bekommst du den Game Boy automatisch.

Und genau das macht ihn so besonders:

Er ist kein Fundstück – sondern ein echtes Zeichen dafür, dass du deine Insel vollständig entwickelt hast.

In diesem Guide erfährst du, wie man schnell an Pokémetall kommen kann.

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