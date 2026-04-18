Pokémon Pokopia: So bekommst du den Game Boy und erhöhst dein Umweltlevel

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Der Game Boy gehört zu den ungewöhnlichsten Items in Pokémon Pokopia – und gleichzeitig zu den wichtigsten im späten Spielverlauf. Viele Spieler suchen ihn verzweifelt, weil er nicht einfach gefunden oder gekauft werden kann.
Die Wahrheit ist: Du musst ihn dir verdienen. Und zwar über eines der wichtigsten Systeme im Spiel – das Umweltlevel.
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Game Boy freischalten: Nur über Level 5 möglich
Den Game Boy bekommst du ausschließlich in den Schillernden Himmelsinseln, dem letzten großen Gebiet im Spiel.
Die Voraussetzung ist klar:
Du musst dort Umweltlevel 5 erreichen.
Sobald du dieses Level erreichst, erscheint eine Ingame-Meldung. Danach kannst du einfach zum PC neben dem Pokémon-Center gehen und erhältst:
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- den Game Boy
- das passende Bau-Rezept
Wichtig: Es handelt sich nicht um einen Drop oder Shop-Gegenstand, sondern um eine feste Belohnung für deinen Fortschritt.
Was bringt das Umweltlevel überhaupt?
Das Umweltlevel zeigt, wie gut du ein Gebiet entwickelt hast. In den Himmelsinseln ist es besonders wichtig, weil es direkt mit dem Fortschritt im Endgame verbunden ist.
Mit steigenden Leveln schaltest du unter anderem frei:
- neue Rezepte
- zusätzliche Inhalte
- wichtige Story-Items wie den Game Boy
Level 5 ist dabei ein entscheidender Meilenstein und sogar Voraussetzung für bestimmte Endgame-Missionen.
Umweltlevel erhöhen: Das ist der schnellste Weg
Das Spiel erklärt dir das System nur grob. In der Praxis gibt es aber eine klare Strategie, mit der du deutlich schneller vorankommst.
Pokémon anlocken und ansiedeln
Der wichtigste Faktor für dein Umweltlevel sind Pokémon, die auf deiner Insel leben.
Du musst dafür:
- Lebensräume bauen
- passende Materialien nutzen
- Pokémon anlocken
Jedes neue Pokémon erhöht dein Level ein Stück.
Häuser bauen – der entscheidende Trick
Viele Spieler übersehen den wichtigsten Punkt:
Pokémon zählen stärker, wenn sie wirklich einziehen.
Dafür brauchst du:
- 4 Wände
- eine Tür
- mindestens 3 Möbelstücke
Erst dann wird ein Gebäude als Haus gewertet – und Pokémon ziehen ein. Genau das steigert dein Umweltlevel besonders effektiv.
Mehr Pokémon = schneller Level-Up
Das Prinzip ist simpel:
Je mehr Pokémon du dauerhaft auf deiner Insel hast, desto schneller steigt dein Level.
Das bedeutet konkret:
- baue mehrere Lebensräume
- verteile Häuser über die Insel
- halte deine Pokémon zufrieden
Warum die Himmelsinseln besonders schwer sind
Viele Spieler merken schnell:
Das Umweltlevel in den Himmelsinseln steigt deutlich langsamer als in anderen Gebieten.
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Das liegt daran, dass:
- mehr Ressourcen benötigt werden
- größere Bauprojekte nötig sind
- die Inseln vertikal aufgebaut sind
Du musst also mehr Zeit investieren und gezielt planen.
Typische Fehler, die dich Zeit kosten
Wenn dein Fortschritt langsam ist, liegt es meist an diesen Punkten:
Du baust zwar Lebensräume, aber keine Häuser → Pokémon ziehen nicht ein
Du konzentrierst dich nur auf ein Gebiet → weniger Gesamtwachstum
Du ignorierst Möbel → Häuser zählen nicht vollständig
Wenn du diese Fehler vermeidest, erreichst du Level 5 deutlich schneller.
Game Boy: Warum er so wichtig ist
Der Game Boy ist kein Gimmick – er ist Teil einer der letzten Missionen im Spiel.
Du brauchst ihn für die Team-Initiationsprüfung, eine Endgame-Challenge, die dich auf den Abschluss der Story vorbereitet.
Ohne ihn kommst du an dieser Stelle nicht weiter.
Fazit
Der Weg zum Game Boy in Pokémon Pokopia ist kein kurzer Umweg – sondern ein klares Fortschrittssystem.
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- baue Lebensräume
- lass Pokémon einziehen
- steigere dein Umweltlevel
- erreiche Level 5
Wenn du diesen Loop konsequent nutzt, bekommst du den Game Boy automatisch.
Und genau das macht ihn so besonders:
Er ist kein Fundstück – sondern ein echtes Zeichen dafür, dass du deine Insel vollständig entwickelt hast.
In diesem Guide erfährst du, wie man schnell an Pokémetall kommen kann.
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