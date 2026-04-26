Nintendo im Stress-Modus? – Bei Switch 2 könnte es Flauten im Release-Kalender geben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Über viele Jahre wirkte Nintendo fast wie eine Ausnahmeerscheinung in der Branche. Während andere große Publisher immer wieder unter Release-Lücken, Verschiebungen oder überlangen Entwicklungszyklen litten, schaffte es Nintendo auf der ersten Switch erstaunlich oft, den Kalender sauber zu füllen. Genau dieses Kunststück könnte auf der Switch 2 aber deutlich schwerer werden. Das zumindest legen neue Aussagen der ehemaligen Nintendo-of-America-Mitarbeiter Kit Ellis und Krysta Yang (via YouTube) nahe. Sie sprechen davon, dass Nintendo intern wohl selbst gemerkt habe, wie anders Entwicklung auf der neuen Plattform läuft und dass dadurch ein ganz neuer Druck entsteht.

Der Hintergrund ist spannend, weil er ein altes Nintendo-Geheimnis erklärt. Kit und Krysta sagen, dass Nintendo in der Switch-Ära häufig fertige Spiele „im Tresor“ liegen ließ, um sie genau dann zu veröffentlichen, wenn eine Lücke im Line-up entstand. Gerade Ports und Remakes sollen sich dafür gut geeignet haben. Genau so habe Nintendo die Lebensdauer der Switch mit erstaunlich wenigen Flauten strecken können.

Warum die Switch 2 für Nintendo plötzlich schwieriger sein könnte

Der entscheidende Punkt ist laut den Ex-Mitarbeitern aber, dass dieses Modell auf der Switch 2 womöglich nicht mehr so gut funktioniert. In ihrem Podcast sagen sie sinngemäß, Nintendo selbst habe wohl einen gewissen „Schock“ erlebt, was Entwicklungszeit und Aufwand auf der neuen Hardware angeht. Gemeint ist nicht, dass Nintendo in einer Krise steckt, sondern dass die Studios jetzt offenbar stärker unter dem Druck stehen, Spiele in größerem Maßstab und mit höherem Anspruch rechtzeitig fertigzustellen. Ist Nintendo damit auf den gleichen Level wie PlayStation angelangt?

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Das ist deshalb bemerkenswert, weil Nintendo über Jahre gerade nicht wie PlayStation wirkte. Sonys First-Party-Produktionen stehen oft für riesige Produktionswerte, aber auch für längere Entwicklungszyklen und mehr Druck, große Prestige-Titel in regelmäßigen Abständen zu liefern. Wenn Nintendo jetzt in eine ähnliche Realität rutscht, wäre das ein echter Umbruch. Nicht nur technisch, sondern auch kulturell. Diese Einordnung bleibt eine Schlussfolgerung aus den Podcast-Aussagen, keine offizielle Nintendo-Bestätigung.

Nintendos alter Vorteil war der „Vault“

Die eigentliche Sorge dahinter ist ziemlich klar: Vielleicht hat Nintendo viele der leicht planbaren Projekte aus der alten Pipeline schon weitgehend aufgebraucht. Solange noch Ports, Remakes und früh fertiggestellte Spiele im Hintergrund lagen, ließ sich fast jede Lücke elegant schließen. Doch wenn Switch-2-Entwicklung nun länger und komplexer wird, dann schrumpft dieser Puffer irgendwann automatisch. Nintendo könnte noch eine Weile auf vorbereitete Projekte zurückgreifen, doch langfristig könnte ein langsameres Veröffentlichungsmodell sichtbar werden.

Ganz ausgeschlossen ist das nicht. Die Switch 2 ist offiziell seit 2025 auf dem Markt und Nintendo hat natürlich schon jetzt neue Spiele im Kalender, zuletzt etwa Splatoon Raiders für den 23. Juli 2026. Gleichzeitig wirkt der weitere Ausblick noch längst nicht so klar definiert, wie man es früher gewohnt war.

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Die große Frage lautet jetzt: Wann kommen die wirklich neuen Schwergewichte?

Genau deshalb richtet sich der Blick automatisch auf Nintendos größte Marken. Ports, Upgrades und Remakes helfen, den Kalender zu stabilisieren. Aber irgendwann will jeder wissen, wann Super Mario, Zelda oder andere Schwergewichte auf der Switch 2 mit wirklich neuen Hauptspielen einschlagen. Und genau da wird sich zeigen, ob Nintendo seine alte Magie beim Veröffentlichungsrhythmus bewahren kann oder ob auch das Unternehmen inzwischen in derselben Produktionsrealität angekommen ist wie der Rest der AAA-Branche. Diese Frage ist aktuell noch offen, aber sie wird durch die Aussagen von Kit und Krysta plötzlich viel greifbarer.

Für Nintendo-Fans ist das eine spannende, aber auch ungewohnte Perspektive. Denn sie deutet an, dass der Konzern nicht mehr ganz so mühelos planen kann wie früher. Und wenn das stimmt, dann könnte die Switch 2 nicht nur ein Hardware-Sprung sein, sondern auch der Moment, in dem Nintendo zum ersten Mal wirklich denselben Produktionsdruck spürt wie die Konkurrenz.

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