Akte „Concord“ für Sony geschlossen – Firewalk Studios sperren zu!

Das vor Kurzem noch gefeierte Firewalk Studios, das hinter dem ambitionierten Multiplayer-Titel Concord stand, erlebt nun ein abruptes Ende. Doch was führte zu diesem drastischen Schritt, und welche Folgen hat das für die Gaming-Community und vor allem für PlayStation?

Nach einem verpatzten Launch im August 2024 wurde das Multiplayer-Spiel Concord bereits nach zwei Wochen eingestellt. Sony hatte Firewalk Studios erst 2023 erworben, was viele als Zeichen für großes Vertrauen in das Studio und das Spiel deuteten. Doch der Verkaufserfolg blieb mit nur 30.000 verkauften Exemplaren aus, sodass Concord regelrecht flopte. Sony reagierte schnell und bot den Käufern Rückerstattungen an.

Ein interner Bericht von Hermen Hulst, dem CEO der PlayStation Studios, machte deutlich, dass die finanziellen Erwartungen bei weitem nicht erfüllt wurden. Berichte sprechen von enormen Entwicklungskosten – angeblich rund 400 Millionen Dollar, die über acht Jahre hinweg in Concord (inkl. Studio-Übernahme) geflossen sind. Die Verkaufszahlen und das schwache Spielerinteresse konnten diese Investition nicht rechtfertigen. So fiel der Entschluss, Firewalk Studios komplett zu schließen.

Gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr von Concord? Leider scheint das Kapitel endgültig abgeschlossen zu sein. Manche Fans hatten gehofft, das Spiel könnte in einer Free-to-Play-Version zurückkehren, da es kürzlich noch Updates auf Steam gab. Diese Träume haben sich nun zerschlagen, und das Spiel ist offiziell begraben. Spieler, die sich für den Shooter begeisterten, stehen nun enttäuscht da. Auch unser Spieltest fiel eigentlich gar nicht so schlecht aus.

