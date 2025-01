Nach „Concord-Desaster“: Nächstes Live-Service-Spiel von Sony

Sony hatte bisher nicht das beste Glück mit Live-Service-Spielen – egal, ob es sich um Erstanbieter- oder Drittanbieter-PlayStation-Exklusivtitel handelt. Jetzt gibt es einen weiteren Grund zur Sorge. Das Unternehmen gab 3,6 Milliarden Dollar für den Kauf von Bungie aus, als man bereits dachte, dass Destiny 2 in Schwierigkeiten steckt. Und tatsächlich scheint es, dass die Spieler das mittlerweile 7 Jahre alte Spiel in Scharen verlassen.

Wie Paul Tassi von Forbes (via „X“ – vormals Twitter) hervorhob, sinkt die Spielerzahl von Destiny 2 weiterhin erheblich. Das Free-to-Play-Spiel hat seit Juni 2024 90 Prozent seiner Spielerbasis auf Steam verloren.

Für ein Spiel, das bereits 2017 erschien, mag das nicht allzu überraschend sein, doch die anhaltenden Probleme sind ein ernstes Warnsignal. Bungie selbst gab vor etwas mehr als einem Jahr zu, dass die Leistung des Spiels unterdurchschnittlich sei.

I know it was the „end of the arc“ and all that but a 90% drop-off for a live ongoing game in seven months is crazy

it’s why these recent conversations about game health feel different this time pic.twitter.com/Ci2CWO9fZc

— Paul Tassi (@PaulTassi) January 6, 2025