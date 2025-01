Helldivers 2: Waffen-Balance ist dem Entwickler ziemlich egal

Das Thema Balance sorgt in der Community von Helldivers 2 weiterhin für hitzige Diskussionen. Seit dem Launch gab es immer wieder Kritik, insbesondere nach dem kontroversen „Escalation of Freedom“-Update. Jetzt löst der Creative Director Johan Pilestedt erneut Debatten aus: Seiner Meinung nach spielt Balance keine große Rolle!

Einer der größten Aufreger der Community war die Nerfung des FLAM-40 Flammenwerfers im besagten Update. Der Widerstand war so groß, dass Entwickler Arrowhead eine 60-Tage-Initiative ankündigte, um die Probleme zu beheben. Doch trotz dieser Maßnahmen reißen die Kontroversen nicht ab. Jüngstes Beispiel: das Killzone 2-Crossover und die Einführung des neuen PLAS-39 Beschleunigergewehrs.

Helldivers 2: Was ist das Problem mit dem PLAS-39?

Viele Fans sind unzufrieden mit der Leistung des neuen Gewehrs, das im Vergleich zu anderen Waffen wie dem Purifier als zu schwach angesehen wird. In einem populären Reddit-Post wurde gefragt, warum jemand das PLAS-39 überhaupt nutzen sollte. Darauf antwortete Pilestedt: „Denn Waffen sind nun einmal Waffen, das Gleichgewicht spielt keine Rolle. Das war auch schon früher ein Fehler. Die Dinge wurden als Spielobjekte angesehen und nicht als echte Waffen.“

„Ich verachte wirklich das Klischee, dass Scharfschützen in Spielen mehr Schaden anrichten als Gewehre desselben Kalibers. Das ist so dumm“, so Pilestedt weiter.

Warum gibt es keine Balance-Anpassung?

Obwohl Pilestedt zugab, dass das PLAS-39 „vielleicht etwas Feinschliff vertragen könnte“, verteidigte er dessen aktuelle Umsetzung. Die Waffe, inspiriert von der VC39 aus Killzone, feuert „verheerende Dreier-Salven explosiver Projektile“ und entspricht damit genau ihrer Vorlage. Für Pilestedt wäre eine Änderung riskant: „Verändert man zu viel, verliert die Waffe das vertraute Gefühl und damit die Fantasy.“

Ein großes Balance-Update ist also unwahrscheinlich. Die Entwickler setzen auf Authentizität und Immersion statt auf mathematische Perfektion. Das sorgt für geteilte Meinungen: Während einige Spieler die Entscheidung feiern, wünschen sich andere dringend Anpassungen, um fairere Bedingungen zu schaffen.

Helldivers 2 gewann übrigens – nach all den Debatten – den „Game of the Year“-Preis bei den TIGA Awards 2024. Bei den Steam Awards 2024 den Preis für „Besser mit Freunden“. Dabei sich der Titel gegen Palword, Sons of the Forest, Satisfactory und Space Marine II durch.

