Helldivers 2: Sony wird das Spiel verfilmen

Derzeit sind Verfilmungen von Videospielen äußerst beliebt, und das Jahr 2025 startet mit der Ankündigung vieler neuer Projekte. Dazu zählt auch ein bedeutender First-Party-Titel von Sony und PlayStation Studios, die eine Verfilmung von Helldivers 2 bekannt gegeben haben. Das erste Spiel erschien 2015 als Top-Down-Shooter, in dem Spieler gegen drei feindliche Fraktionen in chaotischen Gefechten antreten. Helldivers 2, das letztes Jahr von den Arrowhead Studios veröffentlicht wurde, entwickelte sich schnell zu einem der besten Spiele des Jahres. Die Fortsetzung wechselte zum Third-Person-Shooter-Format, behielt jedoch viele Elemente des Originals bei, wie intensive Action, Friendly Fire und feindliche Fraktionen. Mit 12 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Monaten nach der Veröffentlichung war der Titel ein großer Erfolg für Sony und Arrowhead.

Es ist daher keine Überraschung, dass das Unternehmen plant, Helldivers zum nächsten großen Kinofilm zu machen. Auf der CES-Pressekonferenz diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass ein Film zum Spiel in Arbeit ist, an dem sowohl Sony als auch PlayStation Productions beteiligt sind. „Mit Blick auf die Zukunft freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir mit Sony Pictures an der Verfilmung unseres unglaublich beliebten PlayStation-Spiels Helldivers 2 arbeiten“, sagte PlayStation-Productions-Chef Asad Qizilbash. Weitere Details zur Handlung oder den Hauptdarstellern wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Helldivers 2 wird der nächste Film von den PlayStation Studios

Die Handlung des Spiels ist simpel: Soldaten, genannt Helldivers, werden in feindliches Territorium entsandt, um für Demokratie und Freiheit auf der Supererde zu kämpfen. Spieler erfahren die Geschichte durch wöchentliche Hauptmissionen, die sie zu interessanten Orten und Aufgaben auf der Karte führen. Der satirisch-politische Ton des Games erinnert an Starship Troopers und hat auch Ähnlichkeiten mit Fallout, was darauf hinweist, dass eine Verfilmung von Helldivers erfolgreich sein könnte. Aufgrund des Mehrspieler-Charakters von Helldivers 2 wird sich die Adaption wahrscheinlich auf eine Gruppe von Originalcharakteren konzentrieren, die in die chaotische Welt des Spiels eintauchen.

