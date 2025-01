PUBG bringt den ersten KI-Partner dank Nvidia ins Spiel

Die künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und beginnt nun, auch die Welt der Videospiele zu verändern. Schon seit einiger Zeit nutzen Entwickler KI, um NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere) mit vordefinierten Bewegungen und Dialogen auszustatten. Bisher hat man das alles nicht sonderlich ernst genommen. Das könnte sich jetzt ändern, nachdem PUBG: Battlegrounds und Nvidia eine Partnerschaft eingegangen sind.

Was genau erwartet uns? In einem aktuellen Blogpost kündigte Nvidia die Einführung des ersten KI-Partners für PUBG an. Dieser „Co-Playable Character“ wird durch Nvidia ACE angetrieben und soll eine völlig neue Art des Spielens ermöglichen.

Werbung

Was bedeutet das für dich als Spieler? Du kannst fortan mit einer KI zusammenarbeiten, die nicht nur auf einfache Befehle reagiert, sondern auch eigenständig denkt und sich dynamisch an deine Spielstrategie anpasst.

PUBG: Neuer KI-Partner versteht Battle Royale wohl besser, als der Durchschnittsspieler

Der KI-Partner wird in der Lage sein, deine Ziele zu verstehen und dir bei verschiedenen Aufgaben zu helfen. Sei es, um PUBG-Drops zu durchsuchen, Fahrzeuge zu steuern oder Feinde zu bekämpfen – der neue Co-Playable-Partner ist mehr als nur eine Waffe. Der KI-Partner wird durch ein kleines Sprachmodell gesteuert, das menschliches Entscheidungsverhalten nachahmt. So wird die Interaktion mit der KI deutlich lebendiger und realistischer.

In einem vorgestellten Gameplay-Trailer kannst du sehen, wie der Spieler direkt mit der KI spricht. Er bittet sie zum Beispiel, spezielle Munition zu finden. Gleichzeitig kann die KI dem Spieler feindliche Gegner melden und auf Anweisungen reagieren. Diese lebendige Kommunikation macht den KI-Partner zu einem wertvollen Teammitglied. Nvidia ACE, die zugrunde liegende Technologie, wird nicht nur in PUBG eingesetzt, sondern auch in anderen Spielen wie Naraka: Bladepoint und inZOI.

Neue Art der Spieleentwicklung?

Nvidia betont in seinem Blog, dass diese Technologie eine neue Ära für Videospiele einläutet. Entwickler können nun Games ganz neu denken und Spielewelten erschaffen, die sich stärker um Interaktionen zwischen Spielern und KI drehen. Dank der KI-gesteuerten Partner könnten künftig Spielgenres entstehen, die auf den Dialog und die Reaktionen zwischen Menschen und Maschinen fokussieren.

Werbung

Obwohl die Verwendung von KI in Videospielen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert wurde, eröffnet diese neue Technologie spannende Perspektiven. Wer weiß – vielleicht wird die Zusammenarbeit mit einer KI bald genauso selbstverständlich wie das Spielen mit Freunden. Ganz so lustig kann ich mir es zwar noch nicht vorstellen, aber vielleicht wird das noch.