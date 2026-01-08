PUBG Update – „Erangel: Subzero“ wird härter: Satellitenabsturz ersetzt Red Zone

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kälte war in PUBG schon immer ein Gegner, doch Update 39.2 macht sie endgültig zur Bedrohung. Mit dem neuesten Patch baut KRAFTON Erangel: Subzero deutlich aus und verwandelt die winterliche Version der Kult-Map in ein echtes Survival-Szenario. Härtere Wettereffekte, neue Umweltgefahren und frische Überlebensmechaniken sorgen dafür, dass sich Matches spürbar unberechenbarer anfühlen. Das Update ist ab sofort für PC verfügbar, Konsolen folgen am 15. Januar. Wer sich vorab ein Bild machen möchte, findet im offiziellen Patch-Report-Video einen kompakten Überblick über alle Neuerungen (unterhalb eingebunden).

PUBG-Update „Erangel: Subzero“ wird zur „Sicht-Hölle“

Was bisher eher wie ein atmosphärisches Winter-Event wirkte, wird nun ernst. Stärkere Schneestürme und massive Whiteout-Effekte drücken die Sicht teilweise auf ein Minimum. Das betrifft nicht nur normale Matches, sondern auch „Custom Games“ und Ranked. Du hörst Schritte, siehst aber nichts und oft entscheidet eine Sekunde darüber, ob du überlebst oder zurück in der Lobby landest.

Gerade in engen Endphasen erhöht das den Druck enorm. Wer falsch rotiert oder zu offen spielt, wird gnadenlos bestraft. Fast schon wie ein Survival-Game, nur eben in PUBG.

Die größte Änderung bringt die neue Spezialzone Satellitenabsturz. In Erangel: Subzero ersetzt sie die klassische Red Zone vollständig. Mehrmals pro Match stürzen Satelliten auf die Karte, verursachen Aufprallschaden und hinterlassen gefährliche Zonen mit blauen Energie-Sphären. Diese Absturzstellen sind hochriskant, locken aber mit wertvollem Loot. Du stehst also ständig vor einer Entscheidung: Spielst du sicher oder gehst du bewusst ins Chaos, um dir einen Vorteil zu verschaffen?

Neue Überlebenswerkzeuge für extreme Bedingungen

Damit die neuen Gefahren nicht nur frustrieren, sondern auch taktische Tiefe bringen, führt Update 39.2 exklusive Items ein, die nur über Satellitenabstürze erhältlich sind. Die Frostzonen-Bombe erzeugt eine große Blue-Zone-Fläche und kann Kämpfe komplett durcheinanderbringen. Der Thermoschutzanzug reduziert den Schaden der Blauen Zone und verhindert den Frierend-Effekt. Allerdings hält er nicht ewig: Mit jedem Treffer verliert er an Haltbarkeit. Wer ihn falsch einsetzt, steht plötzlich wieder schutzlos im Schnee.

Neben Erangel bringt Update 39.2 auch Anpassungen auf anderen Ebenen. Auf Rondo wurden die Item-Spawns neu ausbalanciert, um das Looten konsistenter zu machen, inklusive höherer Spawn-Raten in geheimen Räumen. Auf dem PC verbessert ein neues System für sekundäre Passwörter die Kontosicherheit und ersetzt die bisherige SMS-Verifizierung im Ranked-Modus. Dazu kommen zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen, ein neuer Survivor Pass, höhere Bergungslimits im Versteck sowie diverse Bugfixes auf allen Plattformen.

Wer von PUBG übrigens nicht genug bekommen kann: Bereits im Dezember startete die Alpha-Phase des Extraction-Shooters Black Budget. Außerdem zählen wir PUBG zu den besten kostenlosen Games die man sich auf Steam und Co holen kann.

Quelle: Pressemitteilung von KRAFTON

