inZOI kommt 2026 auf die PS5 – KRAFTONs Lebenssimulation erobert Sony-Fans

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Publisher KRAFTON und Entwickler inZOI Studio haben bekannt gegeben, dass die Lebenssimulation inZOI Anfang 2026 für PlayStation 5 erscheinen wird. Das Spiel befindet sich derzeit bereits im Early Access für PC via Steam, wo es am 28. März 2024 veröffentlicht wurde. Spieler können inZOI ab sofort im PlayStation Store ihrer Wunschliste hinzufügen. Eine Version für Xbox Series ist in Planung, wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

inZOI ist ein Lebenssimulationsspiel, in dem Spieler die Rolle von Schöpfern übernehmen. Sie gestalten die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen und erleben dabei eine Vielzahl an Geschichten, die sich dynamisch entwickeln. Ziel der Entwickler ist es, ein immersives Spielerlebnis zu schaffen, das die Wertschätzung für das Leben und seine vielen Facetten fördert.

Werbung

Im Mittelpunkt steht eine komplexe Community-Simulation: Die Charaktere, sogenannte Zois, führen ihr Leben mit eigenem Antrieb. Sie treffen Entscheidungen, gehen Beziehungen ein und reagieren auf ihre Umwelt. Beeinflusst von ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen Erfahrungen. Dadurch können sich unvorhersehbare Entwicklungen wie Gerüchte, Modetrends oder sogar Krankheitsausbrüche ergeben.

Spieler haben zudem die Möglichkeit, Städte nach realen Vorbildern zu gestalten. Durch Anpassungen von Wetter, Grundstücken oder Straßenzügen lassen sich einzigartige Kulissen für persönliche Geschichten erschaffen. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe der Unreal Engine 5, die für detailreiche und realistische Grafik sorgt.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Umfangreiche Anpassungen und Community-Features

Ein zentrales Element von inZOI ist die weitreichende Anpassung von Charakteren und Umgebungen. Mehr als 250 Optionen stehen zur Verfügung, um Aussehen, Kleidung, Accessoires, Frisuren oder sogar Nageldesigns individuell zu gestalten.

Werbung

Auch beim Bau sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt: Spieler können Wände, Dächer, Treppen, Zäune, Plattformen und Tore kombinieren, um einzigartige Gebäude zu entwerfen. Räume lassen sich mit Möbeln und Dekorationen bis ins kleinste Detail personalisieren. Für zusätzliche Immersion sorgen Gesichts- und Bewegungsaufnahmen, die eigene Charaktere noch lebensechter wirken lassen.

Ein besonderes Feature ist Canvas, die integrierte In-Game-Sharing-Plattform. Hier können Spieler ihre Kreationen hochladen, die Werke anderer entdecken und sich weltweit mit anderen Kreativen vernetzen. Ob Charakterdesigns, Häuser oder ganze Geschichten, die Plattform soll ein zentraler Treffpunkt für die Community werden.

inZOI will nicht nur eine weitere Lebenssimulation sein, sondern eine Spielwiese für Kreativität, soziale Interaktionen und persönliche Geschichten. Mit dem geplanten Release Anfang 2026 auf PlayStation 5 sowie dem möglichen Xbox-Launch könnte das Spiel zu einem neuen Fixpunkt im Genre werden.