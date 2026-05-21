Subnautica 2 verkauft sich extrem schnell und knackt riesige Rekorde

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit diesem Erfolg hatten selbst viele Fans wohl nicht gerechnet. Subnautica 2 ist erst seit kurzer Zeit im Early Access verfügbar und sorgt bereits jetzt für einen der größten Starts des Jahres auf Steam. Die Zahlen dahinter sind enorm.

Schon innerhalb der ersten Stunde soll sich das neue Survival-Spiel von Unknown Worlds über eine Million Mal verkauft haben. Wenige Stunden später lag die Gesamtzahl bereits bei über zwei Millionen Verkäufen. Parallel dazu explodierten auch die Spielerzahlen auf Steam, Xbox und im Epic Games Store.

Damit entwickelt sich Subnautica 2 aktuell zu einem der erfolgreichsten Survival-Releases der vergangenen Jahre.

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Die Spielerzahlen schießen sofort durch die Decke

Besonders beeindruckend sind die gleichzeitigen Spielerzahlen. Auf Steam alone erreichte Subnautica 2 kurz nach Release mehrere Hunderttausend aktive Spieler gleichzeitig. Zusammengerechnet mit Xbox und Epic Games Store lagen die Peak-Zahlen sogar noch deutlich höher. Damit übertrifft der Nachfolger den Start des ersten Subnautica um ein Vielfaches.

Für viele Fans kommt der Hype allerdings nicht überraschend. Schon vor Release gehörte das Spiel zu den meistgewünschten Titeln auf Steam überhaupt. Millionen Spieler hatten das Unterwasser-Survival-Game bereits auf ihrer Wunschliste gespeichert.

Trotz Drama im Hintergrund läuft der Start perfekt

Interessant ist der Erfolg auch wegen der turbulenten Entwicklung im Hintergrund. Rund um Unknown Worlds und Publisher Krafton gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Diskussionen, interne Konflikte und sogar rechtliche Auseinandersetzungen. In der Community wurde deshalb lange spekuliert, ob sich die Probleme negativ auf den Launch auswirken könnten.

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Aktuell sieht allerdings das Gegenteil danach aus. Viele Spieler feiern den gelungenen Early-Access-Start und loben vor allem die Atmosphäre, die Technik und die neue Koop-Funktion. Gerade das gemeinsame Erkunden der riesigen Unterwasserwelt scheint bei Fans extrem gut anzukommen.

Die Erwartungen an die Vollversion steigen jetzt massiv

Mit dem starken Start wächst allerdings auch der Druck auf Unknown Worlds. Denn obwohl der Erfolg riesig ist, befindet sich Subnautica 2 weiterhin erst im Early Access. Das bedeutet: Viele Inhalte, Biome, Kreaturen und Features sollen erst in den kommenden Monaten und Jahren folgen.

Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass die Community erneut stark in die Weiterentwicklung eingebunden werden soll. Genau das funktionierte bereits beim ersten Teil hervorragend und gilt bis heute als einer der Gründe für den langfristigen Erfolg der Reihe.

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