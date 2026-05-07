Subnautica 2: Warum die Entwickler erneut keine Ingame-Karte wollen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Viele moderne Survival-Spiele setzen auf Karten, Marker und klare Wegpunkte. Subnautica 2 geht aber erneut einen ganz anderen Weg. Die Entwickler von Unknown Worlds haben bestätigt, dass es auch diesmal keine klassische Ingame-Karte geben wird.

Für manche Spieler klingt das erstmal wie ein Rückschritt. Gerade in einem riesigen Unterwasser-Spiel wirkt eine Karte eigentlich selbstverständlich. Genau das wollen die Entwickler aber bewusst vermeiden.

Erkunden statt einfach nur abarbeiten

Laut Unknown Worlds soll sich Subnautica 2 vor allem wie ein echtes Abenteuer anfühlen. Die Welt soll nicht einfach nur abgearbeitet werden, sondern Neugier und Orientierungssinn belohnen.

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Ohne Karte achten Spieler automatisch stärker auf ihre Umgebung. Felsformationen, Pflanzen, Lichtquellen oder besondere Kreaturen werden plötzlich zu Orientierungspunkten. Genau dieses Gefühl des Entdeckens gilt bis heute als eine der größten Stärken der Reihe.

Die Community diskutiert trotzdem heftig

In der Community gehen die Meinungen dazu deutlich auseinander. Viele Fans feiern die Entscheidung und finden, dass eine Karte die Atmosphäre zerstören würde. Auf Reddit schreiben einige Spieler sogar, dass gerade das Verlorengehen ein wichtiger Teil der Erfahrung sei.

Andere sehen das allerdings kritischer. Vor allem bei einer größeren Spielwelt wünschen sich manche zumindest optionale Navigationshilfen. Einige Spieler hoffen deshalb auf Community-Mods oder alternative Systeme wie selbst erstellbare Karten.

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Subnautica 2 setzt weiter auf Entdeckergefühl

Die Entwickler machen aber ziemlich klar, worauf der Fokus liegt. Subnautica 2 soll in erster Linie ein Erkundungsspiel sein und kein klassisches Survival-Spiel mit permanenten Kartenmarkierungen und Navigationshilfen.

Genau deshalb bleibt Unknown Worlds seiner bisherigen Designphilosophie treu. Statt Spielern jeden Schritt vorzugeben, soll die Welt selbst zum Orientierungspunkt werden. Und genau dieses Gefühl macht die Reihe für viele Fans bis heute so besonders.

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