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Adaptive Measures

Subnautica 2 erhält großes Update – diese Features wünschen sich Fans seit Monaten

Das erste große Subnautica 2 Update ist da. Adaptive Measures erweitert das Survival-Spiel um neue Biolabore und mehr.

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Artikel von Tim Rantzau +
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Entwickler Unknown Worlds hat, nach dem erfolgreichen Start, das erste große Early-Access-Update für Subnautica 2 veröffentlicht. Das Update mit dem Namen Adaptive Measures erweitert das Unterwasser-Survivalspiel nicht nur um neue Inhalte, sondern reagiert auch auf zahlreiche Wünsche der Community. Neben neuen Gebieten und Gameplay-Mechaniken stehen vor allem Verbesserungen beim Spielfluss und der Erkundung im Mittelpunkt.

Zu den größten Neuerungen gehören gleich zwei neue Biolabore. Spieler können ab sofort die Coral Gardens und die Axum Ruins erkunden. Beide Gebiete bieten neue Ressourcen, Geheimnisse und Gefahren, die das Überleben auf dem fremden Planeten noch abwechslungsreicher gestalten. Zusätzlich wurde die maximale Anzahl der ausrüstbaren Biomods von vier auf sechs erhöht, wodurch sich der eigene Spielstil deutlich flexibler anpassen lässt.

Sprinten, Kreaturen betäuben und mehr Komfort

Ein häufig geäußerter Wunsch der Community wurde ebenfalls erfüllt: Spieler können nun sprinten und sich dadurch deutlich schneller an Land bewegen. Außerdem wurde der Sonic Resonator erweitert. Mit dem Werkzeug lassen sich aggressive Kreaturen jetzt vorübergehend betäuben. Unknown Worlds bleibt seiner Designphilosophie zwar treu – die Tiere können weiterhin nicht getötet werden –, gibt den Spielern aber deutlich mehr Möglichkeiten, sich in gefährlichen Situationen zu verteidigen.

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Darüber hinaus verbessert das Update zahlreiche Komfortfunktionen. Das Andocken von Fahrzeugen wurde überarbeitet, Kreaturen reagieren natürlicher auf den Spieler und verschiedene Animationen sowie die allgemeine Steuerung wurden optimiert. Auch zahlreiche Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen sind Bestandteil des Updates.

Weitere Inhalte sind bereits angekündigt

Mit Adaptive Measures endet die Entwicklung von Subnautica 2 jedoch keineswegs. Unknown Worlds hat bereits einen Ausblick auf die kommenden Updates gegeben. Das Early-Access-Update 1.2 soll noch umfangreicher ausfallen und unter anderem neue Inhalte, zusätzliche Gameplay-Systeme und weitere Verbesserungen enthalten. Später im Jahr ist außerdem das zweite große Early-Access-Update mit einer neuen Region, weiteren Fahrzeugen und zusätzlichen Story-Inhalten geplant.

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Das aktuelle Subnautica 2 Update zeigt, dass die Entwickler weiterhin eng auf das Feedback der Community hören. Besonders die neuen Biolabore, die zusätzlichen Biomods und die Möglichkeit zu sprinten gehören zu den meistgewünschten Features der vergangenen Wochen. Mit dem ersten großen Inhaltsupdate gewinnt das Survival-Abenteuer damit deutlich an Umfang – und macht gleichzeitig Lust auf die bereits angekündigten Erweiterungen.

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