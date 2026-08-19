Subnautica 2 Update 1.2: Großer Patch verbessert Koop und bringt viele weitere Änderungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei Subnautica 2 steht diesmal nicht irgendein neues Gebiet im Mittelpunkt. Das aktuelle Update konzentriert sich vor allem darauf, das gemeinsame Spielen angenehmer zu machen. Gerade der Koop-Modus bekommt mehrere Verbesserungen, die sich im normalen Spiel schnell bemerkbar machen dürften.

Das ist durchaus wichtig, denn erstmals in der Reihe können bis zu vier Spieler gemeinsam die Unterwasserwelt erkunden. Wenn vier Leute gleichzeitig bauen, Ressourcen sammeln und mit Fahrzeugen unterwegs sind, können kleine Probleme schnell ziemlich nervig werden.

Koop bekommt wichtige Verbesserungen

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Unknown Worlds hat deshalb mehrere Funktionen und Fehlerbehebungen eingebaut, die speziell das Zusammenspiel betreffen. Unter anderem wurde die Synchronisation verbessert. Spieler sollen dadurch zuverlässiger denselben Spielzustand sehen, wenn sie gemeinsam unterwegs sind.

Auch bei Fahrzeugen und Interaktionen wurden verschiedene Probleme behoben. Das soll verhindern, dass Aktionen eines Spielers bei den anderen Spielern nicht korrekt dargestellt werden. Gerade bei einem Survival-Spiel, bei dem man gemeinsam eine Basis aufbaut und anschließend die Umgebung erkundet, sind solche Verbesserungen wichtiger, als sie auf den ersten Blick wirken.

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Auch das Überleben wird angepasst

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Das Update beschränkt sich allerdings nicht auf den Koop-Modus. Unknown Worlds hat außerdem verschiedene Anpassungen am Survival-System vorgenommen. Dazu gehören Änderungen an Ressourcen, Kreaturen und deren Verhalten. Auch die allgemeine Balance wurde an mehreren Stellen überarbeitet.

Damit reagiert das Studio offenbar auf Feedback aus der Early-Access-Community. Subnautica 2 befindet sich schließlich noch in einer frühen Entwicklungsphase, weshalb solche umfangreichen Anpassungen zum normalen Entwicklungsprozess gehören.

Biomods und Biolabs werden ebenfalls verbessert

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Auch bei den Biomods und Biolabs gibt es Änderungen. Diese Systeme sollen sich dadurch besser in den Spielfortschritt einfügen und insgesamt zuverlässiger funktionieren. Zusätzlich wurden zahlreiche kleinere Fehler beseitigt. Dazu gehören unter anderem Probleme mit Kreaturen, Fahrzeugen, Animationen und verschiedenen Interaktionen.

Einige dieser Fehler dürften den meisten Spielern wahrscheinlich gar nicht auffallen. Andere könnten dagegen genau die kleinen Frustmomente beseitigen, die sich beim längeren Spielen immer wieder bemerkbar machen.