GoldenEye 007 auf dem SNES: Technische Meisterleistung oder KI-Spielerei?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein Entwickler hat Aufnahmen veröffentlicht, die den Videospielklassiker GoldenEye 007 auf dem Super Nintendo zeigen. Das ist durchaus bemerkenswert, denn der N64-Klassiker erschien erst eine Konsolengeneration später. In der Retro-Szene sorgt das Projekt dennoch für gemischte Reaktionen, da die Demo bislang nicht auf originaler SNES-Hardware läuft und bei der Programmierung KI zum Einsatz kam.

Ein Blick in die Zukunft?

Bisher gibt es nur die erste Mission des Spiels vollständig zu sehen. Die Demo verwendet einen polygonbasierten Ansatz und reduziert die dargestellte Umgebung auf das für die Berechnung notwendige Minimum. Demonstriert wird das Projekt auf dem SNES-Emulator Mesen in Kombination mit einem Super-FX-2-Chip. Dabei handelt es sich um die leistungsfähigere Variante des Super-FX-Chips, der unter anderem in Spielen wie Doom und Super Mario World 2: Yoshi’s Islandzum Einsatz kam. Für die Programmierung griff der Entwickler auf KI-Dienste wie Claude Opus und ChatGPT Astra zurück. Damit ist es dem Programmierer möglich mehrere Videospielklassiker im Wochentakt zu präsentieren. Super Mario 64 und Mario Kart 64 hat er ebenfalls als SNES-Version vorgestellt.

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KI sorgt für Diskussionen

Der Einsatz künstlicher Intelligenz führt zu gemischten Reaktionen. Einige sehen darin eine neue Möglichkeit, die technischen Hürden für Hobbyentwickler deutlich zu senken. Andere sehen den Wert solcher Projekte kritischer, da große Teile der Programmierarbeit von einer KI übernommen werden. Gerade die technischen Kenntnisse, Optimierungstricks und das Verständnis der Hardware gelten als wichtiger Bestandteil von Homebrew- und Reverse-Engineering-Projekten, die nicht nur gut aussehen, sondern funktionieren sollen.

Modernes GoldenEye 007

Erst kürzlich die vollständige Dekompilierung des Agenten-Klassikers ohne Hilfe von KI abgeschlossen. Diese jahrelange Arbeit gibt der Szene nun neue Möglichkeiten für native Portierungen und umfangreiche Modifikationen auf modernen Systemen. Im Gegensatz dazu steht die nun gezeigte GoldenEye 007-Demo exemplarisch für eine größere Diskussion in der Retro-Szene. Zudem ist noch unklar, ob es sich bei dem Projekt lediglich um eine technische Demonstration handelt oder ob daraus tatsächlich eine umfangreichere Umsetzung von GoldenEye 007 für das SNES entstehen soll. Beeindruckend ist das Bildmaterial allemal.

Quelle: youtube.com via r3tr0p0rt5