René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

GoldenEye 007 gehört bis heute zu den bekanntesten Shootern der Videospielgeschichte. Das ursprünglich für das Nintendo 64 erschienene Spiel gilt für viele Fans als echter Klassiker und prägte eine ganze Generation von Spielern. Umso größer war die Enttäuschung, als eine modernisierte Version für die Xbox 360 damals nie offiziell veröffentlicht wurde.

Nun sorgt genau dieses Projekt überraschend wieder für Aufmerksamkeit. Wie Tom’s Hardware berichtet, ist es Entwicklern gelungen, die eingestellte Xbox 360 Version von GoldenEye 007 für den PC nutzbar zu machen. Dabei kommt kein Emulator zum Einsatz. Stattdessen läuft das Spiel als native Anwendung direkt unter Windows. Das macht das Projekt für viele Retro-Fans besonders interessant.

Ein verlorenes Projekt kehrt zurück

Die Geschichte hinter der Xbox 360 Version von GoldenEye 007 beschäftigt Gamer bereits seit vielen Jahren. Die Neuauflage war ursprünglich nahezu fertiggestellt worden, bevor rechtliche Probleme und Lizenzfragen eine Veröffentlichung verhinderten.

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Obwohl das Projekt nie offiziell erschien, tauchten im Laufe der Jahre immer wieder Videos und geleakte Versionen auf. Inzwischen hat sich rund um das Spiel eine aktive Community gebildet, die sich intensiv mit dem verlorenen Remaster beschäftigt.

Dank des neuen Projekts können Spieler die eingestellte Xbox 360 Version nun erstmals direkt auf dem PC erleben. Dadurch wird das verschollene Remaster nach vielen Jahren doch noch für Fans zugänglich.

Für Retro-Fans ist das eine kleine Sensation

Gerade ältere Spiele profitieren häufig von solchen Projekten. Moderne Betriebssysteme und aktuelle Hardware machen es oft schwierig, Klassiker auch viele Jahre später noch problemlos zu erleben.

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Genau deshalb sorgt die Nachricht derzeit für Begeisterung in der Community. Viele Spieler betrachten GoldenEye 007 bis heute als einen der wichtigsten Shooter überhaupt. Nicht wenige Fans hatten die Hoffnung auf eine offizielle Veröffentlichung der Xbox 360 Version längst aufgegeben.

Dass das Spiel nun auf anderem Wege wieder zugänglich wird, dürfte deshalb für viele Retro-Fans eine kleine Sensation sein.

Ein offizielles Comeback bleibt weiter unwahrscheinlich

Trotz aller Begeisterung gibt es weiterhin keine Hinweise auf eine offizielle Neuveröffentlichung dieser Version. Die komplizierte Lizenzsituation rund um James Bond, Nintendo und Microsoft gilt nach wie vor als einer der Hauptgründe, warum das Projekt nie das Licht der Welt erblickte.

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Genau deshalb dürfte das Projekt für viele Spieler die wohl beste Gelegenheit sein, einen Blick auf die fast fertige Xbox 360 Version zu werfen. Viele Fans hatten die Hoffnung auf ein Comeback längst aufgegeben.

GoldenEye 007 bleibt ein Stück Videospielgeschichte

Auch mehr als 25 Jahre nach dem ursprünglichen Release besitzt GoldenEye 007 für viele einen besonderen Stellenwert. Zahlreiche moderne Shooter wurden von dem Nintendo 64 Klassiker beeinflusst.

Dass ausgerechnet die lange verschollene Xbox 360 Version nun wieder in den Mittelpunkt rückt, dürfte wohl kaum jemand erwartet haben. Für Fans des legendären Agenten und Retro-Spieler ist diese Entwicklung aber definitiv eine spannende Überraschung.

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