Konkurrenz für den Microsoft Flight Simulator? Google überrascht mit eigenem Flugsimulator

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer die Welt schon immer aus der Vogelperspektive erkunden wollte, bekommt jetzt eine neue Möglichkeit. Google hat überraschend einen eigenen Google Flugsimulator in Google Earth integriert und ermöglicht damit virtuelle Rundflüge rund um den Globus.

Die neue Funktion erinnert auf den ersten Blick an den beliebten Microsoft Flight Simulator, verfolgt jedoch einen etwas anderen Ansatz. Statt einer vollwertigen Simulation für Flug-Enthusiasten steht hier vor allem das Erkunden der Erde im Mittelpunkt.

Die ganze Welt wird zum Spielplatz

Dank der umfangreichen Satelliten- und Kartendaten von Google können Nutzer nahezu jeden Ort der Welt aus der Luft betrachten. Mit dem neuen Flugmodus wird diese Erfahrung nun deutlich interaktiver.

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Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Flugzeug und können Städte, Landschaften und berühmte Sehenswürdigkeiten aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Besonders beeindruckend ist dabei die enorme Größe der Spielwelt, denn praktisch die gesamte Erde steht zur Verfügung.

Gerade für Nutzer von Google Earth dürfte die neue Funktion eine spannende Ergänzung darstellen.

Kein direkter Ersatz für den Microsoft Flight Simulator

Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeiten richtet sich der Google Flugsimulator nicht unbedingt an dieselbe Zielgruppe wie der Microsoft Flight Simulator von Microsoft und Xbox Game Studios.

Während der Flight Simulator großen Wert auf realistische Flugphysik, komplexe Cockpits und authentische Flugabläufe legt, konzentriert sich Google stärker auf das freie Erkunden der Welt. Die Einstiegshürde fällt dadurch deutlich niedriger aus. Wer einfach über bekannte Städte fliegen oder beeindruckende Landschaften entdecken möchte, dürfte hier schnell auf seine Kosten kommen.

Die Technik von Google Earth spielt ihre Stärken aus

Die größte Stärke des Projekts liegt in den riesigen Datenmengen von Google Earth. Millionen Gebäude, Straßen und geografische Besonderheiten wurden bereits erfasst und können nun auch aus der Luft betrachtet werden.

Dadurch entsteht eine Möglichkeit, bekannte Orte aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Ob über den Alpen, entlang großer Metropolen oder über abgelegenen Inseln – die virtuelle Welt bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Besonders für Reisefans und Entdecker könnte der neue Modus schnell zu einem echten Zeitfresser werden.