Microsoft Flight Simulator 2024 hebt bald auf der PlayStation 5 ab

Zum ersten Mal dürfen PlayStation-Spieler in den Microsoft Flight Simulator einsteigen. Während der Sony State of Play kündigten Asobo Studio und Xbox Game Studios an, dass Microsoft Flight Simulator 2024 am 08. Dezember für die PS5 erscheint. Vorbesteller sichern sich exklusive Boni: wer zur Deluxe-, Premium Deluxe- oder Aviator-Edition greift, kann schon ab dem 03. Dezember in die Lüfte starten.

Das Highlight: Jede Vorbestellung enthält die legendäre Northrop T38-A Talon. Doch das ist erst der Anfang. Mit realistischem Gameplay, über 125 detailreichen Flugzeugen und einem neuen Karrieresystem will die Simulation neue Maßstäbe auf der PlayStation setzen.

Was dich im Flight Simulator 2024 erwartet

Der kommende Flugsimulator ist mehr als ein klassisches Cockpit-Erlebnis. Du kannst erstmals in völlig neue Rollen schlüpfen: vom Brandbekämpfer über den Such- und Rettungspiloten bis hin zum Landwirtschaftsflieger.

125 detailreiche Flugzeuge und über 40.000 Flughäfen weltweit

Neue Missionen im Karrieremodus: Rettung, Brandbekämpfung, Transport und mehr

Exklusive PS5-Features: adaptive Trigger, Controller-Speaker und Gyro-Steuerung

Weltweiter Multiplayer mit Echtzeit-Verkehr und dynamischem Wetter

Premiere des Überschalljets XB-1 von Boom Supersonic

Besonders spannend: Die DualSense-Funktionen sorgen für noch mehr Immersion. So passen sich Trigger an Geschwindigkeit und Untergrund an, während die Kommunikation direkt über den Controller-Lautsprecher läuft.

Early Access, Beta und Zukunftspläne

Spieler, die das Spiel schon vor Release testen wollen, können sich für eine Closed Beta registrieren. Diese ist zwar nicht repräsentativ für das finale Spiel, bietet aber einen ersten Vorgeschmack auf den Simulator.

Langfristig dürfen sich PS5-Piloten auf kostenlose Welt- und Simulations-Updates freuen. 2026 soll zudem die PS VR2-Unterstützung folgen. Per kostenlosem Update.

Mit Microsoft Flight Simulator 2024 feiert die legendäre Reihe ihr PlayStation-Debüt. Atemberaubende Landschaften, neue Karrieremodi und die volle Power des DualSense-Controllers machen den Release zum Pflichttermin für alle Simulationsfans.

