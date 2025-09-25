PlayStation State of Play September 2025 – Alle Ankündigungen und neuen Games

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.
Pünktlich zum Start der Tokyo Games Show präsentierte Sony in der Nacht auf Donnerstag seine traditionelle Produktschau im Herbst. Was es alles zu sehen gab? Anbei unsere Zusammenfassung der wichtigsten Ankündigungen und aller neuen Games aus dem State of Play September 2025.
Ganz haben sich die Gerüchte nicht bewahrheitet, die im Vorhinein kursierten – vom vermeintlichen Spin-off von God of War war keine Spur. Auch manche Dritthersteller hielten sich zurück, Capcom zeigte etwa kein neues Material zu Resident Evil Requiem. Dafür gab es konkrete Release-Daten und Trailer für viele bereits angekündigte Titel und kleinere Überraschungen.
Erste Gameplay-Einblicke zu Saros
Den Anfang machte Saros, der Quasi-Nachfolger zu Returnal. Insgesamt fünf Minuten an Gameplay gibt es zum neuen Shooter von Housemarque, der ganz an das actiongeladene Roguelike von 2021 anknüpft. Am 20. März soll das von Sony produzierte Dauergeballer für die PlayStation 5 an den Start gehen.
Marvel’s Wolverine kehrt offiziell zurück
Inzwischen ist es satte vier Jahre her, dass Sony seine Adaption von Marvel’s Wolverine angekündigt hat. Im Dezember 2023 wurde Insomniac von einem schweren Hackerangriff getroffen, bei dem umfangreiches Material zum Spiel leakte (via IGN). Nach langer Funkstille bracht das State of Play nun endlich den ersten offiziellen Gameplay-Trailer.
Im Vergleich zu Spider-Man zeigt sich Marvel’s Wolverine jedenfalls deutlich blutiger. Außerdem gab Insomniac viele Einblicke in die Entwicklung des neuen Hack ‘n’ Slash, das im Herbst 2026 erscheinen soll. Im Frühjahr soll es die nächsten Infos geben.
Neues Zubehör und DLC von Sony
Ein neues God of War blieb vorerst aus. Stattdessen kündigte Sony zum 20-jährigen Jubiläum einen neuen PS5-Controller im Stil ihrer ikonischen Action-Serie an. Außerdem wurden neue Pulse Elevate Speakers vorgestellt, kabellose Lautsprecher, die sich mit PCs, PS5 und PlayStation Portal verbinden lassen.
Daneben feierte der Konzern den Verkauf von 100 Millionen Einheiten von Gran Turismo. Deshalb soll der siebte Ableger im Dezember ein kostenloses Update bekommen. Serien-Produzent Kazunori Yamauchi kündigte zwei neue Rennstrecken, acht neue Autos und Funktionen wie einen Data Log an.
PlayStation State of Play September 2025 – Ankündigungen der Dritthersteller
Von Drittherstellern gab es einige neue Trailer, inklusive vieler konkreter Release-Daten für den kommenden Winter sowie das Frühjahr 2026.
- EA hat einen neuen Trailer zur Singleplayer-Kampagne von Battlefield 6 veröffentlicht, das für den 10. Oktober geplant ist.
- Ein Trailer zu ZERO PARADES enthüllte das Gameplay des Nachfolgers zum hochgelobten Indie-RPG Disco Elysium, das für 2026 geplant ist.
- Mit Let It Die Inferno geht am 3. Dezember 2025 ein neues Survival-Game im knallbunten Comic-Stil an den Start, das auf einem alten Free-to-Play Hack ‘n’ Slay aufbaut.
- Der Microsoft Flight Simulator 2024 fliegt am 8. Dezember 2025 erstmals auch auf die PlayStation 5 (via Microsoft).
- Die Anime-Versoftung The Seven Deadly Sins: Origins gibt sich als JRPG mit einem Coop-Modus für bis zu vier Spieler und soll am 28. Januar 2026 erscheinen.
- Bandai Namco bringt Code Vein II, ihr nächstes Souls-Like im Anime-Look, am 30. Januar auf den Markt.
- Nioh 3 erscheint am 6. Februar 2026 und hat einen neuen Trailer spendiert bekommen.
- Das asiatische Action-RPG Crimson Desert im mittelalterlichen Fantasy-Look soll am 19. März erscheinen.
- Halloween: The Game ist das nächste asymmetrische Horror-Spiel mit Filmlizenz. Spieler übernehmen entweder den Killer Michael Myers oder die Rolle seiner Teenie-Opfer. Der Titel soll zur nächstjährigen Grusel-Saison am 8. September 2026 herauskommen.
- Mit Chronoscript: The Endless End erscheint ein experimenteller Action-Sidescroller, der sich grafisch wie ein Bilderbuch präsentiert.
Neue Retro-Releases und Remaster
- Für das PlayStation Network wurden die nächsten Klassiker angekündigt: Bandai Namco will ihren PS1-Klassiker Tekken 3 sowie das PS2-Fighting-Game Soul Calibur III noch in diesem Jahr neu veröffentlichen. Ebenfalls bis Ende 2025 soll die PS2-Variante von Tomb Raider Anniversary online gehen (via IGN).
- Das Remaster-Studio hinter Soul Reaver und Tomb Raider bringt mit Deus Ex Remastered am 5. Februar 2025 einen der großen PC-Klassiker zurück.
- Koei Tecmo hat das ursprünglich für die PlayStation 2 veröffentlichte Dynasty Warriors 3 mit seiner neuesten Grafik-Engine aufpoliert und bringt den Titel am 19. März 2026 als Complete Edition Remaster zurück.
