Sony bestätigt großes „State of Play“ am 24. September – 35 Minuten voller Enthüllungen?

Was plant Sony für das große State of Play im September 2025? Jetzt ist es offiziell: Am 24. September steigt die nächste Ausgabe des beliebten PlayStation-Formats und diesmal dürfen Fans mit über 35 Minuten an frischen Spielen, Updates und Überraschungen rechnen.

Die Show startet um 23:00 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewohnt auf YouTube und Twitch übertragen (unterhalb findest du auch das eingebundene YouTube-Video). Besonders spannend: Housemarque zeigt zum ersten Mal ausführlich Gameplay zu Saros, dem geheimnisvollen neuen Titel für die PS5. Ganze fünf Minuten Material erwarten uns, exklusiv aufgenommen auf der aktuellen PlayStation-Hardware.

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Offiziell verrät Sony noch wenig, doch die Länge des Streams lässt auf einige Highlights schließen. Brett Elston von Sony Interactive Entertainment beschreibt das Event als Mischung aus „neuen Einblicken in heiß erwartete Third-Party- und Indie-Titel“ sowie frischen Updates der PlayStation Studios im hauseigenen Blog.

In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig. Auf Reddit kursiert bereits eine Liste möglicher Ankündigungen, die Fans elektrisiert:

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Das State of Play im September 2025 verspricht ein echtes Highlight zu werden. Mit über 35 Minuten Spielzeit, einem ersten Blick auf Saros und vielen potenziellen Überraschungen könnte Sony die Weichen für ein starkes Jahresende und einen noch heißeren Start ins nächste Jahr stellen.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

