DailyGame
DailyGame - Gaming News - Playstation - Sony bestätigt großes „State of Play“ am 24. September – 35 Minuten voller Enthüllungen?
ca. 2 Min lesen
Alle Details

Sony bestätigt großes „State of Play“ am 24. September – 35 Minuten voller Enthüllungen?

Sony kündigt ein State of Play für den 24. September 2025 an. Über 35 Minuten Gameplay, neue Ankündigungen und Release-Termine erwartet.

i Sony bestätigt großes „State of Play“ am 24. September – 35 Minuten voller Enthüllungen?
Artikel von Markus +

Was plant Sony für das große State of Play im September 2025? Jetzt ist es offiziell: Am 24. September steigt die nächste Ausgabe des beliebten PlayStation-Formats und diesmal dürfen Fans mit über 35 Minuten an frischen Spielen, Updates und Überraschungen rechnen.

Die Show startet um 23:00 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewohnt auf YouTube und Twitch übertragen (unterhalb findest du auch das eingebundene YouTube-Video). Besonders spannend: Housemarque zeigt zum ersten Mal ausführlich Gameplay zu Saros, dem geheimnisvollen neuen Titel für die PS5. Ganze fünf Minuten Material erwarten uns, exklusiv aufgenommen auf der aktuellen PlayStation-Hardware.

Werbung

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Offiziell verrät Sony noch wenig, doch die Länge des Streams lässt auf einige Highlights schließen. Brett Elston von Sony Interactive Entertainment beschreibt das Event als Mischung aus „neuen Einblicken in heiß erwartete Third-Party- und Indie-Titel“ sowie frischen Updates der PlayStation Studios im hauseigenen Blog.

In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig. Auf Reddit kursiert bereits eine Liste möglicher Ankündigungen, die Fans elektrisiert:

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Werbung

Das State of Play im September 2025 verspricht ein echtes Highlight zu werden. Mit über 35 Minuten Spielzeit, einem ersten Blick auf Saros und vielen potenziellen Überraschungen könnte Sony die Weichen für ein starkes Jahresende und einen noch heißeren Start ins nächste Jahr stellen.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Fragen & Antworten

  • Diese Fragen wurden geklärt
  • Wann startet das State of Play?
    Am 24. September 2025 um 23:00 Uhr (deutscher Zeit).
  • Wie lange läuft die Show?
    Über 35 Minuten voller Spiele, Updates und Enthüllungen.
  • Wo kann ich zuschauen?
    Live auf YouTube und Twitch. Die Links findest du oberhalb.
  • Welche Spiele sind sicher dabei?
    Bestätigt ist ein 5-Minuten-Gameplay-Clip zu Saros. Alles andere sind Leaks und Gerüchte.

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Playstation 5

Mehr dazu...

Die PlayStation 5 (PS5) ist die nächste Videospiel-Konsole von Sony und wird der achten Konsolen-Generation zugeordnet. Der Start der neuen Konsole war in DE/AT/CH am 19. November 2020. Die Disk-Version kostet 499 Euro und die Digital Edition 399 Euro.

Publisher: SonySysteme: PlayStationReleasedatum: 19. November 2020

Mehr entdecken

Neu für dich!