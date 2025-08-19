DailyGame
PlayStation State of Play im September? – Insider spricht von neuem Livestream

Gerüchte deuten auf ein neues PlayStation State of Play im September 2025 hin: mit Ghost of Yōtei, God of War und mehr.

PlayStation State of Play - Bild: © Sony Interactive Entertainment
Artikel von Markus +

PlayStation-Fans haben Grund zur Vorfreude: Laut einem glaubwürdigen Leak soll Sony noch im September 2025 ein weiteres State of Play oder sogar ein größeres PlayStation Showcase veranstalten.

Die Infos stammen von Jeff Grubb, einem bekannten Branchen-Insider, der in seinem Podcast „Game Mess Mornings“ (via Gamerant.com) erklärte, dass er sich „wohl dabei fühle“, die Gerüchte zu bestätigen. Da Grubb in der Vergangenheit bereits mehrere State of Play-Termine korrekt vorhergesagt hat, genießen seine Aussagen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit.

Rückblick: Alle State of Play 2025-Events

Ein Blick auf die bisherigen Livestreams zeigt, warum ein weiteres Event im September sehr wahrscheinlich ist:

Sony fährt also 2025 einen engen Takt mit bisher vier Livestreams und der September war in der Vergangenheit regelmäßig ein wichtiger Termin für neue Ankündigungen.

State of Play: Warum gerade der September realistisch ist

Schon in den letzten Jahren nutzte PlayStation den Monat für Vorschauen auf kommende First-Party- und Third-Party-Titel. Quasi pünktlich für das Weihnachtsgeschäft. Die Gerüchte deuten diesmal auf den 25. September 2025 als mögliches Datum hin, mit einer Ankündigung wenige Tage vorher am 23. oder 24. September. Das würde exakt ins Muster passen. Ein Spätsommer-Stream mit Fokus auf das Line-up für Titel die noch 2025 erscheinen und als Ausblick für 2026.

Ghost of Yotei Release (c) Sucker Punch

Ghost of Yōtei dürfte beim möglichen Showcase/State of Play im September den Launch-Trailer erhalten. – Bild: Sucker Punch

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Die Spekulationen sind groß, welche Titel beim Event eine Rolle spielen:

  • Ghost of Yōtei – Launch-Trailer vor Release am 2. Oktober
  • Saros – erstes Gameplay-Material
  • Marvel Tokon: Fighting Souls – neuer Trailer
  • God of War – Ein angeblicher 2,5D-Ableger der 2026 erscheinen soll
  • Fairgames – Update zum Service-Game-Projekt
  • Wolverine – sehnlichst erwartete neue Infos zum Marvel-Spiel, dass angeblich 2026 kommen soll

Showcase oder State of Play?

Noch ist unklar, ob es sich um ein State of Play oder ein großes PlayStation Showcase handeln wird. Während State of Play-Streams oft kürzer und fokussierter sind, stehen bei einem Showcase die ganz großen Enthüllungen im Mittelpunkt. Das letzte Showcase fand im Mai 2023 statt, das davor im September 2021. Der Zeitpunkt wäre also ideal für ein Comeback.

Ob State of Play oder großes Showcase, die Chancen stehen gut, dass PlayStation im September einen der wichtigsten Streams des Jahres abliefert. Mit Ghost of Yōtei kurz vor Release und möglichen Überraschungen wie einem neuen God of War oder frischen Infos zu Wolverine könnte dieser Livestream durchaus größer ausfallen als gedacht. Derzeit ist es aber mehr Fan-Träumerei. Bisher hat sich PlayStation nicht dazu geäußert.

