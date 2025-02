State of Play: So viel ist gestern in der PlayStation-Spiele-Show passiert

Sony hat in der neuesten State of Play wieder einige spannende Neuigkeiten für PlayStation-Fans enthüllt. Über 40 Minuten lang gab es Trailer, Gameplay und Ankündigungen für kommende PlayStation Spiele. Besonders drei Titel waren interessant: Saros, das neue Spiel von Housemarque, das actiongeladene Lost Soul Aside und eine Remastered-Version von Days Gone. Doch das war längst nicht alles!

Nach dem Erfolg von Returnal (2021, PS5) wagt sich Housemarque erneut ins Sci-Fi-Genre. Saros versetzt dich in die Rolle von Arjun Devraj, der in einer geheimnisvollen Weltraumkolonie eine mysteriöse Sonnenfinsternis erlebt. Das Gameplay erinnert start an Returnal, doch diesmal kannst du permanente Upgrades freischalten und mit jedem Neustart stärker zurückkommen.

Das Spiel erscheint 2026 exklusiv für PS5 – ein Titel, den du definitiv im Auge behalten solltest!

Lost Soul Aside – stylische Kämpfe mit Release-Termin!

Lange Zeit war es still um Lost Soul Aside, doch jetzt ist es endlich offiziell: Das Action-Rollenspiel erscheint am 30. Mai 2025 für PS5 und PC! Was macht das Spiel so besonders? Der Fokus liegt auf einem rasanten, dynamischen Kampfsystem, bei dem sich deine Waffe an deinen Spielstil anpasst. Ursprünglich von einer einzelnen Person entwickelt, hat sich das Projekt zu einem beeindruckenden Titel entwickelt, der sich an Fans von Final Fantasy und Devil May Cry richtet.

Days Gone Remastered – zurück in die Apokalypse

Eine große Überraschung war die Ankündigung von Days Gone Remastered für die PS5! Das Open-World-Spiel von Bend Studio kehrt mit verbesserter Grafik, flüssigerer Performance und neuen Features zurück. Besonders spannend ist der neue Arcade-Modus „Horde Assault“, bei dem du gegen unaufhörliche Freaker-Wellen kämpfst.

Fans des Originals können sich auf ein noch intensiveres Spielerlebnis freuen – und das schon bald: Release ist am 25. April 2025!

Nicht nur exklusive PlayStation Spiele, es gab noch mehr auf der State of Play zu sehen!

Neben den exklusiven Titeln gab es viele weitere spannende Ankündigungen. Ein besonderes Highlight war der neue Trailer zu Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke, einer Erweiterung des beliebten Action-Rollenspiels. Außerdem wurde endlich die PC-Version von Stellar Blade für Juni bestätigt.

Und das waren noch lange nicht alle Neuheiten! Hier sind einige weitere Highlights aus der Show:

Borderlands 4 erscheint am 23. September 2025.

erscheint am 23. September 2025. Monster Hunter Wilds bekommt Vorbesteller-Boni für die PS5-Version.

bekommt Vorbesteller-Boni für die PS5-Version. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bekam endlich einen offiziellen Release-Termin, der bereits vor einigen Tagen geleakt wurde.

bekam endlich einen offiziellen Release-Termin, der bereits vor einigen Tagen geleakt wurde. Splitgate 2 : Die Alpha-Version startet am 27. Februar, auch auf PS5.

: Die Alpha-Version startet am 27. Februar, auch auf PS5. Lies of P: Overture: Das Action-RPG Lies of P von 2023 bekommt ein Prequel.

Die neue State of Play hat gezeigt, dass 2025 ein interessantes Jahr für PlayStation-Spieler wird – auch wenn die wirklich großen Namen der Sony-Franchises erneut schmerzlich vermisst wurden. Frische PlayStation Spiele gibt es trotzdem genug.