Borderlands 4: Release bereits nächstes Jahr

Borderlands 4 wurde während der Gamescom Opening Night Live vorgestellt und soll bereits 2025 seinen Release feiern dürfen.

Viel zu schreiben gibt es noch nicht, doch bereits beim ersten Trailer sehen wir einen brennenden, feurigen Phönix, der typischerweise mit Lilith in Verbindung gebracht wird. Das Schicksal von Lilith blieb bekanntlich am Ende von Borderlands 3 offen.

Es scheint also so, als würde Borderlands 4 genau dort anfangen, wo der Vorgänger aufgehört hat.

💥BORDERLANDS 4 IS COMING 2025!💥

We opened #ONL2024 with our BIG ANNOUNCEMENT- watch it again (and again, and again)!

Wishlist now: https://t.co/AwTgR8bupH#Borderlands4 #Gamescom2024 pic.twitter.com/IImnRhIWnh

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) August 20, 2024