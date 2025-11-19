2K Games enthüllt Black-Friday- und Cyber-Monday-Deals mit starken Rabatten auf große Marken

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn du im November bzw. Anfang Dezember nach richtig starken Gaming-Deals suchst, solltest du dir die neuen Angebote von 2K Games genauer ansehen. Der Publisher hat offiziell bestätigt, welche Spiele dieses Jahr in die Black-Friday- und Cyber-Monday-Sales gehen. Die Liste ist alles andere als klein. Von Sport-Hits über Shooter bis hin zu Strategieklassikern ist fast jede große Marke vertreten.

Doch welche Titel lohnen sich besonders? Auf welchen Plattformen laufen die Rabatte? Und welche Editionen sind exklusiv in bestimmten Stores reduziert?

Welche Termine du kennen musst

2K verteilt seine Angebote über PlayStation, Xbox und Steam. Die Sales starten an unterschiedlichen Tagen:

PlayStation : 21.11.2025 bis 01.12.2025

: 21.11.2025 bis 01.12.2025 Xbox : 21.11.2025 bis 01.12.2025

: 21.11.2025 bis 01.12.2025 Steam: 20.11.2025 bis 04.12.2025

Damit bekommst du auf Steam sogar ein paar Tage länger Zeit als auf den Konsolen.

Die größten Rabatte im Überblick

2K bringt fast jede große Serie in den Sale. Besonders auffällig sind die hohen Nachlässe auf Collections und ältere Titel, aber auch neue Releases sind dabei.

Hier die wichtigsten Deals:

NBA 2K26 – 55 %

NBA 2K26 Superstar Edition – 55 % (PlayStation, Xbox)

BioShock: The Collection – 80 % (PlayStation, Xbox)

Borderlands 4 – 20 %

Borderlands 4 Deluxe Edition – 20 % (Xbox, Steam)

Borderlands 4 Super Deluxe Edition – 20 %

Borderlands Collection: Pandora’s Box – 75 %

Civilization VII – 35 % (PlayStation, Xbox)

Civilization VII Deluxe – 35 % (Steam)

Mafia: The Old Country Deluxe Edition – 10 %

Mafia Trilogy – 80 %

PGA TOUR 2K25 – 55 % (PlayStation, Xbox)

PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition – 55 % (Steam)

Risk of Rain 2 – 75 % (PlayStation, Xbox), 67 % (Steam)

WWE 2K25 – 67 % (PlayStation, Xbox)

WWE 2K25 Deadman Edition – 50 % (Steam)

Damit deckt 2K nahezu alle Genres ab. Egal ob du Basketball-Fan bist, auf Loot-Shooter stehst oder eine neue Strategieserie suchst. Irgendein Deal dürfte dich treffen.

Welche 2K-Highlights dir besonders viel spart

Einige Rabatte stechen besonders hervor. Die Mafia Trilogy mit 80 Prozent ist einer der stärksten Deals und eignet sich, wenn du die Reihe komplett nachholen willst. Auch die BioShock Collection ist mit 80 Prozent ein Klassiker für kleines Geld.

Für neue Releases sind die Borderlands 4-Rabatte interessant. Zwar sind 20 Prozent kein Mega-Deal, aber für ein aktuelles AAA-Spiel vor Cyber Monday immer noch sehr attraktiv. Wenn du eher in Richtung Strategie unterwegs bist, könnte Civilization VII mit 35 Prozent etwas für dich sein – gerade weil der Nachlass schon kurz nach Release kommt.

2K positioniert seine Marken traditionell stark rund um Black Friday. Dieses Jahr ist das Angebot aber noch breiter. Das liegt daran, dass viele Publisher mehr Gamer erreichen wollen, bevor das Geschäftsjahr endet. Große Sales sind dafür perfekt. Für dich ist das gut, denn so bekommst du auch hochwertige Editionen günstiger, die sonst selten im Sale landen.

