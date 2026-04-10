Neues Borderlands-Spiel einfach veröffentlicht, aber nicht für dich spielbar!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Damit hat wohl kaum jemand gerechnet. Ohne große Ankündigung, ohne Trailer-Hype. Plötzlich ist ein neues Borderlands-Spiel verfügbar. Und zwar auf einer Plattform, die viele so nicht erwartet haben. Borderlands Mobile ist ab sofort spielbar. Zumindest für einen Teil der Community.

Der neue Titel wurde von 2K und Zynga einfach veröffentlicht, als „klassischen Shadowdrop“. Kein großes Event, keine lange Vorlaufzeit.

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Laut 2K handelt es sich aktuell nur um einen zeitlich begrenzten Test für ein zukünftiges Borderlands-Mobile-Projekt. Das bedeutet: Der Name könnte sich noch ändern, Inhalte werden angepasst und das Spiel könnte auch wieder verschwinden. Trotzdem ist das ein klares Signal. Die Reihe wagt den nächsten Schritt.

Borderlands-Gameplay jetzt auf dem Smartphone

Wer die Reihe kennt, weiß genau, was ihn erwartet: Chaos, Loot und jede Menge Action. Auch auf dem Smartphone bleibt das Grundprinzip so erhalten. Du erledigst Missionen, sammelst Waffen und kämpfst dich durch Gegnerwellen. Alles im typischen Borderlands-Stil.

Die Welt orientiert sich dabei an der Zeit rund um Borderlands 3, inklusive bekannter Gegner wie Skags oder Banditen.

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Dazu kommen verschiedene Spielmodi:

klassische Story-Missionen

tägliche Aktivitäten

spezielle Herausforderungen wie der „Circle of Slaughter“

Das Ziel bleibt gleich: Loot sammeln, stärker werden, noch mehr Chaos anrichten.

Noch wenig Inhalte, aber mehr geplant

Zum Start ist das Spiel allerdings noch überschaubar, trotz des 2,9 GB großen Downloads für iOS. Aktuell gibt es nur eine spielbare Klasse: den Summoner. Doch weitere Klassen sollen folgen. Auch neue Inhalte sind bereits geplant, sobald das Feedback der Spieler ausgewertet wurde.

Das passt zur Testphase. 2K will offenbar herausfinden, wie gut das Konzept funktioniert, bevor ein vollständiger Release folgt.

Free-to-Play, aber nur sehr eingeschränkt verfügbar

Ein wichtiger Punkt: Das Spiel ist kostenlos spielbar. Allerdings gibt es einige Einschränkungen. Derzeit ist Borderlands Mobile nur in den USA verfügbar und ausschließlich auf iOS-Geräten. Eine Veröffentlichung für Android und weitere Regionen wird erwartet, ist aber noch nicht bestätigt. Für viele Fans außerhalb der USA heißt das: warten.

Auch wenn es aktuell nur ein Test ist, könnte hier etwas Größeres entstehen. Und wie so oft entscheidet am Ende die Community, ob aus einem Experiment ein echtes Spiel wird.

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