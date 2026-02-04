2K Publisher Sale gestartet: Blockbuster wie Borderlands, Mafia und NBA 2K stark reduziert
2K senkt bis Mitte Februar die Preise zahlreicher Top-Spiele auf PlayStation, Xbox und Steam – darunter Borderlands 4, Mafia und Civilization.
Der Februar wird jetzt für Schnäppchenjäger richtig interessant: 2K Games hat offiziell seinen jährlichen „Publisher Sale“ gestartet und reduziert für kurze Zeit eine ganze Reihe großer Titel auf mehreren Plattformen. Egal ob ihr auf Sport, Shooter, Strategie oder Story-Abenteuer steht, hier ist fast jedes große 2K-Franchise vertreten.
Die Aktion läuft digital auf Xbox, Steam und PlayStation, allerdings mit leicht unterschiedlichen Zeiträumen. Während Xbox- und Steam-Angebote am 19. Februar enden, hast du auf PlayStation sogar bis zum 25. Februar Zeit. Gerade für Spieler, die ihre Bibliothek schon länger erweitern wollten, ist das eine der stärksten Rabattphasen des Jahres.
2K Games: Große Marken stark reduziert
Besonders auffällig sind die hohen Rabatte auf ältere, aber weiterhin beliebte Titel. So wird Borderlands 3 mit satten 90 Prozent Nachlass angeboten. Auch die XCOM 2 Collection fällt auf vielen Plattformen um 90 Prozent im Preis. Wer auf Taktik steht, bekommt hier extrem viel Spielzeit für wenig Geld.
Im Sportbereich sind NBA 2K26 und TopSpin 2K25 reduziert, während Fans cineastischer Action mit der Mafia Trilogy oder Mafia: The Old Country zuschlagen können. Strategie-Fans profitieren zusätzlich von Rabatten auf Civilization VI und Civilization VII. Die Bioshock Collection ist ebenfalls stark vergünstigt, was besonders für Spieler interessant ist, die diese Klassiker noch nachholen wollen.
Steam-Bundle mit Retro-Klassikern
Zusätzlich zum Sale bringt 2K auf Steam ein exklusives „Retro Rewinds Bundle“. Dieses Paket enthält einige der bekanntesten Klassiker des Publishers, darunter Civilization IV, Mafia 1 und Borderlands: Game of the Year Edition. Damit richtet sich 2K klar an Spieler, die nicht nur aktuelle Titel, sondern auch Gaming-Geschichte erleben wollen.
Solche Bundles sind oft besonders lohnenswert, da mehrere Spiele kombiniert deutlich günstiger angeboten werden als einzeln. Für PC-Spieler ist das ein starkes Zusatzangebot zum regulären Sale.
Steam-Aktionen:
|Titel
|Rabatt
|Borderlands 4
|30 %
|Borderlands 4 Super Deluxe Edition
|30 %
|Borderlands 3
|90 %
|Borderlands Collection: Pandora’s Box
|75 %
|Borderlands: Game of the Year Edition
|67 %
|Mafia: The Old Country
|20 %
|Mafia: The Old Country Deluxe Edition
|20 %
|Mafia Trilogy
|80 %
|Mafia 1 Definitive Edition
|85 %
|Civilization VII
|40 %
|Civilization VII Settler’s Edition
|40 %
|Civilization VI Anthology
|70 %
|Civilization VI
|90 %
|Bioshock Collection
|80 %
|The Quarry
|85 %
|Risk of Rain 2
|67 %
|Marvel’s Midnight Suns
|85 %
|Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition
|80 %
|XCOM: Ultimate Collection
|87 %
|XCOM 2 Collection
|90 %
|Olli Olli World
|75 %
|Rollerdrome
|75 %
|LEGO 2K Drive
|60 %
|TopSpin 2K25
|25 %
|NBA 2K26
|67 %
|Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition
|80 %
PlayStation-Aktionen:
|Titel
|Rabatt
|Borderlands 4
|30 %
|Borderlands 4 Super Deluxe Edition
|30 %
|Borderlands 3
|90 %
|Borderlands Collection: Pandora’s Box
|75 %
|Borderlands: Game of the Year Edition
|67 %
|Mafia: The Old Country
|20 %
|Mafia Trilogy
|80 %
|Mafia 1 Definitive Edition
|85 %
|Civilization VII
|40 %
|Civilization VII Settler’s Edition
|40 %
|Civilization VI
|80 %
|Bioshock Collection
|80 %
|The Quarry
|85 %
|Risk of Rain 2
|75 %
|Marvel’s Midnight Suns
|85 %
|Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition
|80 %
|XCOM 2 Collection
|90 %
|Olli Olli World
|75 %
|LEGO 2K Drive
|60 %
|TopSpin 2K25
|25 %
|NBA 2K26
|67 %
|Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition
|80 %
Xbox-Aktionen:
|Titel
|Rabatt
|Borderlands 4
|30 %
|Borderlands 4 Super Deluxe Edition
|30 %
|Borderlands 3
|90 %
|Borderlands Collection: Pandora’s Box
|75 %
|Borderlands: Game of the Year Edition
|67 %
|Mafia: The Old Country
|20 %
|Mafia Trilogy
|80 %
|Civilization VII
|80 %
|Civilization VII Settler’s Edition
|40 %
|Civilization VI
|80 %
|Bioshock Collection
|80 %
|The Quarry
|85 %
|Risk of Rain 2
|75 %
|Marvel’s Midnight Suns
|85 %
|Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition
|80 %
|XCOM 2 Collection
|90 %
|Olli Olli World
|75 %
|Rollerdrome
|70 %
|LEGO 2K Drive
|60 %
|TopSpin 2K25
|25 %
|NBA 2K26
|67 %
|Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition
|80 %
Unterm Strich ist der 2K Publisher Sale eine gute Gelegenheit, sowohl Klassiker als auch neuere Titel zu sichern. Gerade durch die hohen Prozentwerte bei vielen Spielen lohnt sich ein Blick in die jeweiligen Stores, vor allem, weil solche Aktionen zeitlich begrenzt sind.
