2K Publisher Sale gestartet: Blockbuster wie Borderlands, Mafia und NBA 2K stark reduziert

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Februar wird jetzt für Schnäppchenjäger richtig interessant: 2K Games hat offiziell seinen jährlichen „Publisher Sale“ gestartet und reduziert für kurze Zeit eine ganze Reihe großer Titel auf mehreren Plattformen. Egal ob ihr auf Sport, Shooter, Strategie oder Story-Abenteuer steht, hier ist fast jedes große 2K-Franchise vertreten.

Die Aktion läuft digital auf Xbox, Steam und PlayStation, allerdings mit leicht unterschiedlichen Zeiträumen. Während Xbox- und Steam-Angebote am 19. Februar enden, hast du auf PlayStation sogar bis zum 25. Februar Zeit. Gerade für Spieler, die ihre Bibliothek schon länger erweitern wollten, ist das eine der stärksten Rabattphasen des Jahres.

2K Games: Große Marken stark reduziert

Besonders auffällig sind die hohen Rabatte auf ältere, aber weiterhin beliebte Titel. So wird Borderlands 3 mit satten 90 Prozent Nachlass angeboten. Auch die XCOM 2 Collection fällt auf vielen Plattformen um 90 Prozent im Preis. Wer auf Taktik steht, bekommt hier extrem viel Spielzeit für wenig Geld.

Im Sportbereich sind NBA 2K26 und TopSpin 2K25 reduziert, während Fans cineastischer Action mit der Mafia Trilogy oder Mafia: The Old Country zuschlagen können. Strategie-Fans profitieren zusätzlich von Rabatten auf Civilization VI und Civilization VII. Die Bioshock Collection ist ebenfalls stark vergünstigt, was besonders für Spieler interessant ist, die diese Klassiker noch nachholen wollen.

Steam-Bundle mit Retro-Klassikern

Zusätzlich zum Sale bringt 2K auf Steam ein exklusives „Retro Rewinds Bundle“. Dieses Paket enthält einige der bekanntesten Klassiker des Publishers, darunter Civilization IV, Mafia 1 und Borderlands: Game of the Year Edition. Damit richtet sich 2K klar an Spieler, die nicht nur aktuelle Titel, sondern auch Gaming-Geschichte erleben wollen.

Solche Bundles sind oft besonders lohnenswert, da mehrere Spiele kombiniert deutlich günstiger angeboten werden als einzeln. Für PC-Spieler ist das ein starkes Zusatzangebot zum regulären Sale.

Steam-Aktionen:

Titel Rabatt Borderlands 4 30 % Borderlands 4 Super Deluxe Edition 30 % Borderlands 3 90 % Borderlands Collection: Pandora’s Box 75 % Borderlands: Game of the Year Edition 67 % Mafia: The Old Country 20 % Mafia: The Old Country Deluxe Edition 20 % Mafia Trilogy 80 % Mafia 1 Definitive Edition 85 % Civilization VII 40 % Civilization VII Settler’s Edition 40 % Civilization VI Anthology 70 % Civilization VI 90 % Bioshock Collection 80 % The Quarry 85 % Risk of Rain 2 67 % Marvel’s Midnight Suns 85 % Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition 80 % XCOM: Ultimate Collection 87 % XCOM 2 Collection 90 % Olli Olli World 75 % Rollerdrome 75 % LEGO 2K Drive 60 % TopSpin 2K25 25 % NBA 2K26 67 % Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition 80 %

PlayStation-Aktionen:

Titel Rabatt Borderlands 4 30 % Borderlands 4 Super Deluxe Edition 30 % Borderlands 3 90 % Borderlands Collection: Pandora’s Box 75 % Borderlands: Game of the Year Edition 67 % Mafia: The Old Country 20 % Mafia Trilogy 80 % Mafia 1 Definitive Edition 85 % Civilization VII 40 % Civilization VII Settler’s Edition 40 % Civilization VI 80 % Bioshock Collection 80 % The Quarry 85 % Risk of Rain 2 75 % Marvel’s Midnight Suns 85 % Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition 80 % XCOM 2 Collection 90 % Olli Olli World 75 % LEGO 2K Drive 60 % TopSpin 2K25 25 % NBA 2K26 67 % Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition 80 %

Xbox-Aktionen:

Titel Rabatt Borderlands 4 30 % Borderlands 4 Super Deluxe Edition 30 % Borderlands 3 90 % Borderlands Collection: Pandora’s Box 75 % Borderlands: Game of the Year Edition 67 % Mafia: The Old Country 20 % Mafia Trilogy 80 % Civilization VII 80 % Civilization VII Settler’s Edition 40 % Civilization VI 80 % Bioshock Collection 80 % The Quarry 85 % Risk of Rain 2 75 % Marvel’s Midnight Suns 85 % Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition 80 % XCOM 2 Collection 90 % Olli Olli World 75 % Rollerdrome 70 % LEGO 2K Drive 60 % TopSpin 2K25 25 % NBA 2K26 67 % Tiny Tina’s Wonderlands: Chaotic Great Edition 80 %

Unterm Strich ist der 2K Publisher Sale eine gute Gelegenheit, sowohl Klassiker als auch neuere Titel zu sichern. Gerade durch die hohen Prozentwerte bei vielen Spielen lohnt sich ein Blick in die jeweiligen Stores, vor allem, weil solche Aktionen zeitlich begrenzt sind.

