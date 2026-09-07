Civilization 7 Update 2027: Kostenloses Update bringt das Atomzeitalter

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei Civilization 7 geht es 2027 deutlich weiter in Richtung Zukunft. Firaxis hat mit „Arc of Tomorrow“ ein großes kostenloses Update angekündigt, das eine vierte Epoche ins Strategiespiel bringt: das Atomzeitalter.

Damit wird die bisherige zeitliche Grenze von Civilization 7 deutlich nach hinten verschoben. Statt im modernen Zeitalter endet die spielbare Geschichte künftig erst ungefähr in den 2050er-Jahren. Das Update soll für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos erscheinen.

Eine komplett neue Epoche

Das Atomzeitalter soll deutlich mehr werden als nur ein neuer Abschnitt im Technologiebaum. Firaxis verspricht eigene Gebäude, Einheiten, Musik und eine modernisierte Optik. Auch die Technologie- und Gesellschaftsfortschritte werden erweitert. Dazu kommen neue Triumphs, Sozialpolitiken und narrative Ereignisse.

Besonders interessant dürfte der Umgang mit Atomwaffen werden. Firaxis überarbeitet die nuklearen Spielmechaniken und ergänzt neue strategische Möglichkeiten. Auch Diplomatie und Konflikte zwischen Stadtstaaten sollen stärker an die politischen Spannungen des 20. und 21. Jahrhunderts angepasst werden.

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Gandhi kehrt zurück

Auch bei den Anführern und Zivilisationen gibt es Nachschub. Zu den angekündigten Rückkehrern gehört Mahatma Gandhi, der vielen Spielern aus früheren Civilization-Teilen bekannt sein dürfte. Damit will Firaxis offenbar nicht nur die Spielzeit verlängern, sondern gleichzeitig dafür sorgen, dass sich die neue Epoche auch spielerisch eigenständig anfühlt.

2027 kommt noch mehr

Das kostenlose Update ist allerdings nicht die einzige große Neuigkeit. Firaxis arbeitet gleichzeitig an der ersten kostenpflichtigen Erweiterung „Earthrise“. Während „Arc of Tomorrow“ die Geschichte bis in die nahe Zukunft führt, dreht sich Earthrise um die Erforschung des Weltraums. Spieler sollen bereits früh im Spiel den Nachthimmel beobachten und später Raumfahrtprogramme aufbauen können. Im Atomzeitalter geht es schließlich um Missionen durch das Sonnensystem. Beide Projekte erscheinen 2027.

Schon vorher steht mit Update 1.5.0 eine weitere kostenlose Aktualisierung an. Sie soll noch im September erscheinen und unter anderem die lange gewünschte True-Start-Location-Earth-Karte hinzufügen.

Für Civilization-7-Spieler wird es damit also noch einiges zu tun geben. Firaxis scheint den Titel nach seinem schwierigen Start weiterhin massiv auszubauen – und mit dem Atomzeitalter steht 2027 eine der bislang größten Erweiterungen des Spiels nach dem Release in 2025 an.

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